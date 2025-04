Chiarimenti sul dissesto del Comune di Modica. Riceviamo

Io non ho alcuna esperienza di amministratore e quindi non devo difendere nessun passato. Non rientra nei miei sogni alcuna candidatura futura tanto da dovermi creare un portafoglio voti.

Giusto per una semplice chiarezza le dico che, andando a ritroso, già nel lontano 2007 si trovano tracce di residui attivi di importo meritevole di considerazione ( tributi non pagati ). Nello stesso periodo le spese crescono in modo esponenziale. Successivamente viene tentato un recupero dei tributi ed un contenimento delle spese che è sfociato con il primo piano di riequilibrio poi fatto abortire. A questo fatto si è aggiunto l’abbandono della “riscossione forzata” dei tributi con contestuale smantellamento dell’organico adibito ai servizi finanziari a cominciare dalla figura apicale per continuare con i livelli immediatamente sotto. Nello stesso tempo crescono ancora le spese, aumenta l’importo dell’anticipazione di cassa, si continua a non pagare i fornitori facendo lievitare il contenzioso, crescono i debiti fuori bilancio e non si ha contezza del loro totale. Le somme a specifica destinazione vengono stornati ad altri capitoli e non vengono ripristinate (affermazione dei Revisori dei conti ). La somma algebrica fa un solo totale: dissesto.

Conclusioni. I cittadini non pagano, evadono, non si fanno identificare per un importo presunto superiore ai 150 milioni.

La cassa vincolata che manca pare che sia di circa 6,5 milioni.

L’anticipazione di cassa non estinta alla fine dell’anno di riferimento del dichiarato dissesto è pari a circa 23 milioni. Il contenzioso accertato è iscritto in bilancio per 47 milioni. Non conosciamo la consistenza dei debiti fuori bilancio. Ora lei faccia un semplice totale e vedrà che la responsabilità, salvo errore, è da addebitare a chi questi numeri li ha ” creato “.

Peppe Iemmolo

