Modica. A Occupiamoci di…si accende il dibattito sulle forme contrattuali

Mercoledì 2 aprile presso la biblioteca della chiesa di S. Luca a Modica si è svolta l’assemblea d’inizio mese del gruppo Occupiamoci di… in cui hanno partecipato i professionisti del lavoro che si sono confrontati con i disoccupati. Diversi sono stati i punti trattati: differenze tra lavoro autonomo e dipendente, formazione professionale, offerte concrete di lavoro.

Ad aprire il lungo pomeriggio è stato il formatore, Filippo Corvo che ha commentato i dati Istat sul lavoro. A febbraio c’è stato un aumento dell’occupazione (+ 47.000) rispetto al mese precedente che interessa diverse fasce di età fatta eccezione dei 25 – 34enni, i contratti più gettonati sono stati quelli a termine ma si è anche registrato un aumento degli autonomi.

Poi è stata la volta del consulente del lavoro nonché revisore dei conti, Giovanni Poidomani che ha parlato dei pro e del contro del lavoro a partita Iva confrontandolo con il contratto di natura subordinata, si è pure soffermato su forme contrattuali quali co.co.co. e occasionali a cui si ricorre per ridurre i costi di assunzione.

Georgina Ramos, dell’agenzia Condwell Banker di Modica, ha fatto delle offerte di lavoro, in quanto il noto gruppo immobiliare è alla ricerca di una segretaria da impiegare full-time, di un tirocinante part-time e di una persona da avviare come agente immobiliare.

Giorgio Peluso della ditta Peluso Srl, sita nella zona industriale Modica-Pozzallo, ha parlato delle spese che affronta un datore di lavoro nell’assumere il personale, inoltre ha informato i presenti che la ditta è in cerca di: carrozzieri, meccanici e gommisti, nonché di personale da adibire ai centri di revisione auto.

Gli impiegati del Centro per l’Impiego di Modica, Carmela Caccamo e Serena Minardo, hanno parlato dei servizi che l’ufficio offre sia per chi è in cerca di lavoro sia per chi offre lavoro nonché dei portali per agevolare l’incontro tra domanda/offerta.

Giuseppe Billari, responsabile dell’agenzia di Modica di Alleanza Assicurazione, ha parlato di come ha iniziato la sua carriera e aprire una partita Iva deve essere vista come un’opportunità. Attualmente il gruppo assicurativo è alla ricerca di diplomati/laureati dai 25 anni in su, per formarli e avviarli al lavoro, come intermediari assicurativi per le zone di Modica e Scicli.

Francesco Pettinato, consulente direzionale e sviluppo franchising, ha evidenziato come partendo dalle proprie conoscenze e competenze ci si possa mettere in proprio con l’aiuto di professionisti.

A questo punto si è aperto il dibattito, diversi sono stati gli interventi che hanno reso vivace l’assemblea, chi è in cerca di occupazione ha evidenziato che spesso i contratti non vengono rispettati dai datori, vedi il caso di part-time sulla carta ma full-time nella realtà, purtroppo la mancanza di lavoro e di controlli rende possibile queste pratiche a discapito dei lavoratori.

Il prof. Nunzio Lauretta dell’ente formativo Federico II di Modica ha trattato dell’importanza di certificare le proprie competenze attraverso dei corsi di formazione mirati che danno la possibilità a diverse persone di poter essere assunti nelle varie realtà territoriali.

Maria Luisa Polino dell’Associazione Noisiamo di Modica ha parlato dell’importanza del volontariato, attualmente l’associazione è alla ricerca di personale operativo per la vigilanza davanti le scuole sia in entrata che in uscita dagli istituti scolastici.

Al termine del lungo pomeriggio, i volontari del gruppo Occupiamoci di…,che ancora una volta hanno ricevuto gli elogi dei partecipanti per queste opportunità di incontri che durano già da 11 anni, hanno dato appuntamento ai disoccupati a mercoledì prossimo dalle 16 alle 18 nei locali della biblioteca della chiesa di S. Luca a Modica per consultare le ultime offerte lavorative e a fare/aggiornare il proprio curriculum.

