Ragusa. Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025

In occasione dei Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n.459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n 104, votano per corrispondenza.

La predetta normativa, non solo prevede le modalità di voto per corrispondenza ma prevede anche la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione.

Il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi delle suddette leggi deve essere esercitato entro il prossimo 10 aprile 2025, anche utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune di Ragusa.

L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore.

Salva