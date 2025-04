Di Dio riconfermata a Roma Vicepresidente Nazionale Confcommercio con incarico per la legalità e la sicurezza

Confcommercio Sicilia esprime sentimenti di grande soddisfazione per la riconferma di Patrizia Di Dio, presidente provinciale di Palermo, nel ruolo di vicepresidente nazionale con incarico per la legalità e la sicurezza di Confcommercio Imprese per l’Italia. La nomina questa mattina in occasione dei lavori del consiglio confederale che, presieduti dal presidente nazionale Carlo Sangalli, si sono tenuti a Roma. “Per la Sicilia e per Confcommercio – sottolinea il presidente regionale Confcommercio, Gianluca Manenti, presente ai lavori di stamane – la conferma di Patrizia Di Dio in questo delicato ruolo è una grande attestazione di stima alla luce degli importanti risultati che la stessa ha conseguito durante il precedente mandato. A nome dell’intero sistema siciliano, della Giunta regionale e mio personale formulo i migliori auguri di buon lavoro a Patrizia certo che continuerà ad alzare sempre di più l’asticella del proprio impegno con questa responsabilità importante in un ambito delicato. Come Confcommercio, reputiamo, senza ombra di dubbio, che la criminalità e l’illegalità di ogni genere costituiscano un grave costo per le aziende sane e da anni la nostra associazione di categoria si impegna a promuovere la cultura della legalità affiancando la stessa alla preziosa attività svolta sul territorio dalla magistratura e dalle forze dell’ordine a cui va il nostro ringraziamento”.

Salva