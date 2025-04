A Ragusa torna il progetto Zero Molestie – Scontrino Antiviolenza 1522

L’Amministrazione Comunale di Ragusa rinnova l’impegno per il Progetto “ZERO MOLESTIE – Scontrino Antiviolenza 1522” promosso dalla rete regionale Zeromolestie SINALP. L’iniziativa mira a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere e a fornire alle vittime uno strumento semplice, ma efficace per chiedere aiuto.

Il progetto, curato a livello regionale da Natascia Pisana e sul territorio ragusano da Elisa Marino, prevede che gli esercizi commerciali del territorio stampino sullo scontrino fiscale il numero antiviolenza 1522, accompagnato dalla dicitura evidenziata in rosso “ANTIVIOLENZA 1522 – Progetto Comune di Ragusa e Rete Zeromolestie SINALP”. Questo piccolo gesto può rivelarsi cruciale per aiutare le donne vittime di violenza domestica, spesso bloccate da paura, isolamento e mancanza di informazioni e supporto.

L’assessora alle Politiche per l’Inclusione, Servizi Sociali e Pari Opportunità Elvira Adamo afferma: “Un semplice gesto come l’acquisto di un prodotto può diventare un mezzo per aiutare le donne vittime di violenza a uscire dall’isolamento e dalla paura. Lo Scontrino Zeromolestie è uno strumento anonimo che non espone le donne a ulteriori rischi, non ha costi per gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa e può essere un’utile azione di supporto. Per questo invitiamo le attività commerciali ad aderire all’iniziativa e a diffondere il progetto”.

Il numero 1522, attivo 24 ore su 24 e gratuito, permette di contattare in modo anonimo i Centri Antiviolenza e altre strutture di supporto per ricevere indicazioni e assistenza.

Salva