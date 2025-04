Ruba furgone e provoca un incidente, la Polizia arresta pluripregiudicato vittoriese

Gli agenti della Polizia di Stato, appartenenti alla Squadra Volante della Questura di Ragusa hanno tratto in arresto un noto pluripregiudicato con l’accusa di rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e violenza privata.

Nei giorni scorsi un imprenditore ragusano ha lasciato il proprio furgone da lavoro in sosta per pochi minuti quando, un giovane, di passaggio, ha colto l’occasione per impossessarsene, per poi darsi alla fuga alla guida del mezzo.

Il malvivente è stato inseguito, dapprima dal titolare e da un amico con un’autovettura che è stata speronata dal fuggitivo per guadagnarsi la strada, e successivamente dagli operatori della Volante che lo hanno intercettato in direzione di Modica, dove l’uomo, incurante delle conseguenze della sua guida spericolata, ha forzato il blocco dandosi nuovamente alla fuga.

Le Volanti, lungo la strada per Marina di Ragusa, hanno operato un rallentamento stradale, fermando il ladro che è stato immediatamente bloccato nonostante abbia cercato di allontanarsi appiedato.

L’uomo arrestato è un noto pluripregiudicato vittoriese di 33 anni, in atto sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora presso il comune di Ragusa, che è stato associato presso locale casa circondariale a disposizione della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Salva