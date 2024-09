Cioccolato Modica. Visita del Ministro Lollobrigida nella giornata conclusiva del G7

Giornata conclusiva del G7 ieri, e anche per il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, che è stato partner dell’evento figurando in tutta la comunicazione istituzionale al fianco di prestigiosi brand nazionali.

È stata una domenica speciale in cui è stato preso letteralmente d’assalto il CHOCOLAB dalle 10 del mattino sino alle 22:00 quando il laboratorio ha chiuso i battenti. Durante la giornata si sono alternati al banco di produzione i cioccolatieri Damiano Agosta dell’azienda Nacrè, Federico di Rosa per Sfizi Golosi e Ottavio Aprile per Spadaro 1978.

Numeri importanti: oltre 40 i chilli di cioccolato di Modica offerti a migliaia di golosi visitatori. Il Laboratorio ha lavorato ininterrottamente pasta amara di cacao Callebaut, zucchero di Italia Zuccheri, Pistacchi di Raffadali Dop, Nocciole dell’Etna e Sale di Trapani.

Visita di eccellenza presso il CHOCOLAB del Ministro Francesco Lollobrigida che si è soffermato a lungo con tutto lo staff alla presenza del Direttore del Consorzio Nino Scivoletto. Il Ministro ha ringraziato il Consorzio ed espresso un apprezzamento per la qualità dell’attività svolta per tutta la durata del G7, proponendo la partecipazione del Consorzio a eventi internazionali in corso di programmazione. Inoltre, in relazione alla mostra espositiva del Poligrafico dello Stato, sul Passaporto Digitale dei prodotti dop e Igp, ha annunciato una iniziativa di presentazione ufficiale nel prossimo mese di ottobre al Ministero con il coinvolgimento dell’ICQRF.

Il Ministro è arrivato in Laboratorio mentre il Consorzio del Cioccolato e quello del Ragusano Dop, rappresentato dal direttore Enzo Cavallo, stavano presentando una ricetta innovativa ideata dallo Chef Giovanni Roccasalva: “Fonduta di Ragusano dop con caviale di cioccolato di Modica IGP”, messa poi in degustazione.

Il Direttore Scivoletto ha in conclusione di visita, omaggiato il Ministro di una elegante borsa contenente la spilla Barretta d’argento IGP, le barrette con incarto speciale G7, la barretta istituzionale del Sindaco di Modica con medaglia del 7mo centenario della Contea; sei barrette di gusti vari delle aziende del Consorzio; il volume “Il Primato del cioccolato di Modica” di Grazia Dormiente, edito dalla Libreria dello Stato – IPZS; una bottiglia di 100ml di Cho – Liquore con Cioccolato di Modica IGP e l’elegante confezione di mini barretta di cioccolato di Modica IGP assortite prodotte da Sfizi Golosi.

La domenica pomeriggio nell’area del ledwall del Libero Consorzio di Ragusa, è stata caratterizzata da due eventi, uno salato e l’altro dolce:

la presentazione di piatti che hanno messo insieme Uovo Avimed e cioccolato di Modica in “Uovo marinato e caviale di cioccolato di Modica Igp” e “Uovo a sponsa sale arricchito con polvere di cioccolato di Modica IGP” accompagnati dall’ottimo Syrah Decauville – Cantine Rudinì; la degustazione del Panettone con il cioccolato di Modica Igp di Peluso farciti con tre diverse creme: pistacchio, cioccolato di Modica IGP agli agrumi e cioccolato di Modica Igp alla nocciola dell’Etna, accompagnati da Moscato di Noto Baroque di Cantine Rudini.

Molto gradita la visita del giornalista e conduttore televisivo di Linea Verde Rai, Peppone Calabrese, Ambasciatore della Dieta Mediterranea, cui il direttore ha fatto dono della Barretta edizione speciale G7.

Il direttore del Consorzio del cioccolato di Modica IGP si ritiene ampiamente soddisfatto dei risultati di successo ottenuti in questi giorni al G7. Ringrazia il Ministro Lollobrigida per aver voluto il Consorzio tra i partner istituzionali dell’evento. Un sentito grazie lo rivolge all’Istituto Alberghiero di Modica che, impiegando 70 persone tra docenti e allievi, ha portato avanti un eccellente lavoro all’interno del CHOCOLAB insieme ai cioccolatieri del Consorzio. Un grazie anche a loro per la presenza.

Riconoscenza va al Libero consorzio comunale di Ragusa che ha sostenuto il Consorzio nella progettazione dell’evento ma è anche intervenuto finanziando l’installazione di un ledwall attraverso cui ha trasmesso in continuazione video riguardanti le eccellenze del territorio ibleo.

E ancora, un pensiero gentile per la reciproca collaborazione lo indirizza al Consorzio del pistacchio di Raffadali DOP e al costituendo della Nocciola dell’Etna; alla cantini Rudinì per aver accompagnato con i suoi vini le degustazioni dei prodotti derivati dall’uso del cioccolato di Modica e presentati agli avventori; all’Istituto poligrafico dello Stato che con le sue tavole illustrative sul Passaporto Digitale in mostra, ha arricchito l’area espositiva archivistica “Il cioccolato di Modica nelle carte dei Grimaldi”.

