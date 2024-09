IDF. Dopo Nasrallah, lasciano questo mondo anche Nabil Qaouk e Ali Karaki

Israele fa sapere che dopo Hassan Nasrallah hanno lasciato questo mondo anche Nabil Qaouk e Ali Karaki, membri di alto livello di Herzbollah, uccisi a Beirut, durante un attacco delle Forze armate israeliane nella capitale libanese. Due membri importanti di Hezbollah, organizzazione che giorno dopo giorno vede decimata la struttura di comando. Nabil Aaouk era stato il comandante dell’Unità di Sicurezza Preventiva, responsabile delle operazioni economiche e sociali dell’organizzazione. L’IDF su X fa sapere che “Qaouk era vicino ai comandanti di alto livello di Hezbollah ed è stato direttamente coinvolto in attacchi terroristici contro lo Stato di Israele e dei suoi cittadini”.

Chi era Sheikh Nabil Qauok

Qauok era entrato nei ranghi di Hezbollah negli anni ’80, considerato riferimento importante nel suo campo, avendo servito come vice comandante della regione meridionale del Consiglio operativo. Attivo nella comunicazione a nome di Hezbollah, minacciava un giorno sì e uno no, la guerra con Israele, inveendo contro la presenza militare degli Stati Uniti nella regione e applaudendo l’operato di Hezbollah in Libano. Inoltre Qaouk, pronunciava discorsi in diverse cerimonie funebri, ricordando le gesta eroiche dei martiri deceduti di Hezbollah. La morte di Qaouk arriva due giorni dopo che IDF aveva eliminato Hassan Nasrallah in un attacco al quartier generale centrale di Hezbollah nella periferia di Beirut. Il presidente Joe Biden ha applaudito le azioni militari, definendole “una misura di giustizia per le molte vittime causate, tra cui migliaia di americani, israeliani e civili libanesi”. Il blitz aereo che ha ucciso Nasrallah, non va dimenticato, è avvenuto nel contesto del conflitto iniziato con il massacro di Hamas del 7 ottobre 2023. “Nasrallah – ha aggiunto Biden- ha preso l’ infausta decisione di unirsi a Hamas e aprire quello che lui chiamava un ‘fronte settentrionale’ contro Israele.” Le azioni militari IDF che hanno soppresso Nasrallah hanno provocato anche la morte di Ali Karaki, altro importante comandante del Fronte meridionale di Hezbollah e un’altra ventina di capi, in base ai dati forniti dalle Forze di difesa israeliane.

