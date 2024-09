Diede fuoco ad un operaio di Acate. E’ comparso davanti al Gip

Dopo il rifiuto, in un primo momento si era allontanato, per tornare nello stesso pomeriggio munito di liquido infiammabile con il quale dopo, aver minacciato di morte tutti i presenti, avrebbe cosparso un mezzo agricolo ed un operaio della ditta che aveva tentato di bloccarlo dando loro fuoco con un accendino. Gli agenti del commissariato di Vittoria, dopo le indagini, erano riusciti ad individuare ed arrestare il cinquantaduenne che, fra l’altro, era già destinatario della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. L’operaio avvolto dalle fiamme, per le ustioni riportate è stato trasferito in prognosi riservata, mediante elisoccorso, presso il centro grandi ustionati dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania.