Modica. Ventennale del Caffè Quasimodo… di Giuseppe Nativo

Sabato 5 ottobre alle ore 17.30, il Caffè Letterario Quasimodo, al Palazzo della Cultura di Modica, avvia i suoi incontri per ricordare la sua fondazione avvenuta nell’ottobre 2004.

Nella serata di apertura, dopo il saluto del sindaco di Modica Maria Monisteri, del Direttore Artistico del Gruppo, M° Lino Gatto, di Domenico Pisana, Presidente del Caffè Quasimodo, interverranno Alessandro Sparacino, attore e regista, Giorgio Cavallo (poeta e scrittore e primo assessore alla nascita del Caffe Quasimodo), il ragusano Gino Carbonaro (scrittore, saggista e fisarmonicista).

La serata, coordinata dal poeta Giuseppe Macauda, vedrà le testimonianze dei poeti soci fondatori del Quasimodo: Franca Cavallo, Silvana Blandino e Salvatore Paolino; gli altri componenti del gruppo sono Guido Cicero, Carmelo Di Stefano ,Grazia Dormiente , Giovanna Drago, Giovanni Blundetto, Lino Gatto, Antonino Giurdanella, Antonella Monaca, Elia Scionti , Giuseppe Modica, Maria Galluzzo e Rosanna Giannone. Arricchiranno l’evento gli intermezzi musicali di due eccezionali pianisti: Ruben Micieli di Comiso e Gianluca Abbate di Modica.

“Un caffè lungo vent’anni”. Sembra il claim di uno spot pubblicitario. Recita così la voce fuori campo dell’attore Daniele Cannata che, insieme a Giuseppe Di Mauro, ha dato vita alle voci fuori campo in un videoclip a cura di Antonino Giurdanella, della durata di pochissimi minuti ma denso di immagini, che sintetizza l’articolata e molteplice attività letteraria ricchissima di incontri che ha caratterizzato il Caffè Letterario Quasimodo di Modica che quest’anno giunge al suo ventennale. Grande, dunque, l’attesa non solo per la città di Modica ma anche per l’intero territorio ibleo per festeggiare l’ambìto traguardo di un gruppo affiatato di persone (scrittori, poeti, artisti, pittori, musicisti e non solo) che in questi lunghi anni ha organizzato stagioni culturali con la stessa cadenza dell’anno scolastico, dispiegate da ottobre a maggio/ giugno nei cosiddetti “sabati letterari” con partecipazione aperta a tutti.

L’avventura letteraria inizia proprio nell’ottobre 2004, momento che segna l’inizio della prima stagione. «Nell’arco di quattro lustri – spiega il fondatore Domenico Pisana – in questa sorta di agorà nel cuore della città di Modica, si è data a tutti la possibilità di riflettere sui grandi temi della letteratura e della poesia, della storia e della memoria del territorio, su aspetti della pittura, del teatro e della musica, nonché di provare anche delle emozioni attraverso quel mix, ormai sperimentato, di letture e musiche che servono anche ad elevare lo spirito e che hanno avuto l’apprezzamento del pubblico».

Nel corso di questi anni, il crescendo degli appuntamenti letterari del Caffè Quasimodo ha aperto così una rete di rapporti culturali nel comprensorio modicano. «Infatti – continua Pisana – anche a Ispica è sorto un gruppo, coordinato dalla scrittrice Daniela Fava, che ha svolto i suoi sabati letterari presso “La Sciabica”; si è anche intrapreso un rapporto con le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Ragusa attraverso il Premio di poesia Quasimodo “La terra impareggiabile”, che con il ventennale giunge alla sua undicesima edizione.

Il Caffè Quasimodo ha allargato i suoi rapporti anche con autori e scrittori dell’area siracusana (particolarmente con l’associazione Cultura e Dintorni Rosolini presieduta dallo scrittore Corrado Calvo) e catanese, e ancora dell’area palermitana, agrigentina e trapanese, nonché con autori del Nord che sono stati ospitati dal gruppo».

Si è in tal modo sviluppato nel tempo un confronto anche nazionale ed internazionale, del quale il più significativo è stato il Reading internazionale del Premio Europeo Clemente Rebora tenutosi a Modica nel novembre del 2018 presso l’Auditorium “Pietro Floridia”, con la presenza di poeti provenienti dalla Grecia, Spagna, Romania, Giordania, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia

Giuseppe Nativo

