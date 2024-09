Modica. Due Parrocchie attivano itinerario evangelico

La Parrocchia SS. Redentore di contrada Quartarella e la Chiesa dello Spirito Santo di contrada Calamarieri di Modica apriranno mercoledì 2 ottobre, alle ore 19.45 presso la Chiesa dello Spirito Santo, un itinerario di formazione biblica e teologica per la testimonianza del vangelo in una società che cambia.

A guidare gli incontri sarà Domenico Pisana, Teologo con dottorato in Teologia Morale e scrittore, già responsabile diocesano dell’evangelizzazione e la catechesi durante gli episcopati di Mons. Salvatore Nicolosi e Mons. Giuseppe Malandrino.

“L’iniziativa intende offrire, dichiara il parroco Don Fulvio Moltisanti, un cammino mensile finalizzato a far acquisire, nel quadro della ricorrenza dei 180° anni della Diocesi di Noto e in vista del Giubileo 2025, la coscienza di una missione evangelica che non è compito solo dei vescovi, dei sacerdoti e diaconi, ma di tutto il popolo di Dio ove ogni cristiano è ‘sacerdote, re e profeta’ come afferma il Concilio Vaticano II, e pertanto chiamato a dare un contributo responsabile”.

“I temi che verranno trattati nel corso di questo itinerario di formazione biblica e teologica punteranno – afferma Domenico Pisana – a far acquisire ai partecipanti la consapevolezza che l’evangelizzazione di Gesù è stata un tipo di scuola di fede pratica. La gente sapeva riconoscere che Gesù era un Maestro differente dagli altri per la semplice ragione che egli faceva e viveva tutto quello che insegnava.

Gesù non tenne corsi sulla povertà e sulla solidarietà: fu povero e solidale con gli uomini e i poveri del suo tempo; Gesù diede la massima prova dell’amore, dando la vita per coloro che amava. L’autorità di Gesù si basava sul fatto che viveva tutto quello che annunciava e comunicava; del resto a lui non interessava riempire la testa delle folle, ma che le folle traducessero nella vita pratica ogni sua parola”.

