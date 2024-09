Ragusa Calcio, Mister Erra: “Rammarico per non aver concretizzato quanto prodotto”

Grande prova per il Ragusa Calcio che ieri pomeriggio ha affrontato una delle big del girone I del campionato di Serie D, la Reggina, allo stadio Oreste Granillo, match valido come quarta giornata.

Il risultato finale è il seguente:

Reggina 1 (Rajkovic al 18’ 2T)

Ragusa 0

Un risultato che non rispecchia l’ottima prestazione degli Azzurri, che hanno dato prova di qualità e carattere per tutti i 90 minuti. Peccato per le due palle gol che la squadra ragusana non è riuscita a concretizzare, e che hanno per così dire “stordito” i padroni di casa, che al contrario, hanno acquisito i tre punti esclusivamente con un solo gol al secondo tempo.

L’analisi di mister Alessandro Erra:

“Nel primo tempo abbiamo concluso in modo pericoloso con Ruffino, Cipolla e Barrotta, nel secondo tempo occasioni limpide con Bonilla ed Ejjaki, frutto di manovre organizzate. E’ sempre stimolante confrontarsi con squadre che fino a qualche anno fa militavano in serie A e B. Ci prendiamo la prestazione che ci lascia una forte autostima. La squadra ha avuto sempre stimoli e motivazioni altissime, sicuramente il recupero degli attaccanti e qualche nuovo innesto ci danno maggiore possibilità di scegliere al meglio.

Ritengo che il risultato non è veritiero ma non chiniamo la testa, siamo convinti di essere sulla strada giusta, nonostante abbiamo raccolto una sconfitta e per questo c’è rammarico: per come abbiamo condotto la partita, ovvero senza timore, con sfrontatezza, a dimostrazione del campionato competitivo.

Questa volta siamo certi di aver dato il massimo in campo. Ci siamo ripromessi una cosa con la squadra, dall’inizio del campionato: dobbiamo avere lo stesso atteggiamento indipendentemente che la partita sia in casa o fuori casa. Solo così riusciremo a dimostrare che non siamo una squadra che solo si difende bensì una squadra pronta ad affrontare qualsiasi avversaria con personalità.

Domani inizierà una nuova settimana in vista del match interno, e ci prepareremo col solito impegno sperando di poter finalmente lavorare a pieno organico e fare una grande prestazione domenica davanti ai nostri tifosi”.

