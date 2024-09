Pozzallo. Seicento firme contro i botti cestinate

“Seicento e più firme cestinate. Appare davvero strano come, a fronte di una moltitudine vasta e variopinta, nonostante il lavoro di alcuni volontari che si sono impegnati giorno e notte, anche quest’anno, per l’uscita della Madonna del Rosario sentiremo botti e spaventeremo cani e gatti. Chiedo scusa alle 600 persone che hanno firmato ma non sono responsabile di quanto accade in questa città, dove si protocollano firme a palazzo La Pira ma non c’è nessuno che faccia rispettare le regole”.

È un Antonio Ignazio Cicciarella sconsolato e triste quando che raggiungiamo al telefono. Il presidente dell’associazione “Parco delle Civilità”, dodici mesi fa, intraprese una battaglia contro i botti assordanti che vengono sparati nel corso delle tradizionali feste religiose. Cicciarella lamenta il mancato sostegno alla sua iniziativa proprio dai parroci della comunità ecclesiale pozzallese, i quali, sollecitati più volte, hanno rifiutato di incontrare il presidente dell’associazione animalista.

“Ci tengo per l’ennesima volta a precisare che non ho nulla contro la festività e contro la Madonna e i suoi fedeli – dice Cicciarella – Non è una lotta contro la Fede o non voglio passare per castigatore della Chiesa, il mio disappunto nasce da questa necessità impellente di sparare botti e di far male a cardiopatici, animali, esseri indifesi. Anche quest’anno, purtroppo, la volontà di seicento persone sarà disattesa”.

La crociata di Cicciarella contro i botti è iniziata un anno e qualche mese fa. Le firme, nel mese di dicembre, furono portate al sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Da qualche giorno si è insediato il nuovo comandante della Polizia Municipale. “Questi botti non hanno un orario preciso, per cui non c’è alcun preavviso – conclude Cicciarella – Di conseguenza una persona non si può neanche preparare per poi mettere magari in sicurezza i suoi amici a quattro zampe. Mi chiedo se sia proprio necessario far tremare le case e mettere a rischio persone e animali soltanto per inaugurare una festa. Anche lo scorso anno mi sono lamentato, ma nessuno ha fatto nulla. Spero davvero che il nuovo comandante della Polizia Municipale possa prendere contezza del problema e cercare di mediare”.

