Revocata la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini conferitagli nel ’24

La notizia riguarda una decisione presa dal Comune di Anzio, una cittadina laziale storicamente nota anche per lo sbarco alleato durante la Seconda guerra mondiale. Recentemente, il sindaco ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, che gli era stata concessa nel lontano 1924. Questo tipo di riconoscimento era abbastanza diffuso all’epoca, quando il regime fascista era al potere e molte amministrazioni locali conferirono simbolicamente la cittadinanza onoraria al “Duce”. Il commento del sindaco di oggi sottolinea come questa scelta rappresenti un “primo passo per ripristinare la giustizia storica”. In altre parole, la revoca è vista come un gesto simbolico, che mira a prendere le distanze dal passato fascista dell’Italia e a restituire dignità e memoria storica alla città stessa. Un valore soprattutto simbolico e culturale. Negli ultimi anni, diversi comuni italiani hanno scelto di revocare cittadinanze onorarie o intitolazioni di vie e piazze a figure compromesse con il fascismo, in un percorso di riflessione pubblica sulla memoria collettiva. La scelta di Anzio si inserisce, quindi, in questo contesto più ampio.

Il caso Mussolini e il periodo fascista

Durante il ventennio fascista, molti Comuni italiani conferirono la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini come gesto di “fedeltà” al regime, spesso più per opportunismo politico che per reale convinzione. Dopo la caduta del fascismo, molte di queste onorificenze sono rimaste formalmente nei registri comunali, anche se erano sostanzialmente ignorate o dimenticate. Solo negli ultimi decenni, con una maggiore sensibilità storica, si è avviato un processo di revoca di queste onorificenze conferite a figure controverse.

