Il discorso di Netanyahu al palazzo di vetro…di Rita Faletti

All’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il premier israeliano Benjamin Netanyahu pronuncia un discorso che non ammette repliche e pieno di passione. Inizia denunciando le “bugie e le calunnie” contro Israele, raccontate durante l’assemblea Onu, promette di combattere fino alla “vittoria totale” a Gaza, se Hamas non si arrenderà, lancia messaggi durissimi contro Hezbollah e il suo alleato iraniano. “Non avevo intenzione divenire qui quest’anno. Il mio paese è in guerra, lotta per la propria vita. Ma dopo aver sentito le bugie e le calunnie rivolte al mio paese da molti degli oratori presenti su questo podio, ho deciso di venire qui e mettere le cose in chiaro. Tutto quello che deve succedere è che Hamas si arrenda, deponga le armi e rilasci tutti gli ostaggi, ma se non lo farà, se non lo farà, combatteremo finché non otterremo la vittoria, la vittoria totale, non c’è nessuna alternativa a questo. Ho un messaggio per i tiranni di Teheran. Se colpite, noi vi colpiremo. Non c’è posto, non c’è posto in Iran che il braccio lungo di Israele non possa raggiungere, e questo vale per l’intero Medio Oriente. Proprio questa settimana, l’IDF (Forze di Difesa israeliane) ha distrutto grandi percentuali di razzi di Hezbollah, che aveva costruito con i finanziamenti dell’Iran per trent’anni. Abbiamo eliminato i comandanti militari di alto livello che non solo hanno versato sangue israeliano, ma anche sangue americano e francese. E poi abbiamo eliminato i loro sostituti, e poi i sostituti dei loro sostituti. E continueremo a umiliare Hezbollah finché tutti i nostri obiettivi non saranno raggiunti”. Il commento del presidente americano Biden sulla morte di Hassan Nasrallah è stato: “Una misura di giustizia”. Kamala Harris, candidata democratica, ha ribadito: “Un terrorista con sangue americano sulle sue mani. Oggi le vittime di Hezbollah hanno una misura di giustizia. Sosterrò sempre il diritto di Israele a difendersi”.

