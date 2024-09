Eccellenza. Alla terza giornata, per il Modica Calcio, è il turno della Jonica

Tutto pronto per la terza giornata di Eccellenza – Girone B, il Modica Calcio si appresta ad affrontare una delle formazioni rivelazione dello scorso campionato. Una compagine difficile da affrontare in quel di Santa Teresa di Riva per caparbietà e voglia di aggredire il campo.

Dal canto suo i rossoblu vengono dal pareggio in Coppa Italia contro il Vittoria, una sfida che poco racconta i valori visti in campo e quanto la formazione allenata da Pasquale Ferrara sia già entrata bene nei dettami tattici del tecnico messinese, con i giocatori che migliorano l’intesa giorno dopo giorno trovandosi nello stretto e muovendosi bene tra le linee per dare diverse soluzioni ai compagni, così come la voglia di tornare a dare una mano in difesa da parte degli attaccanti.

La formazione della Contea si dovrà fare trovare pronta per restare a punteggio pieno e continuare il suo cammino che, fin qui, ha regalato parecchie gioie a tutta la piazza.

“Veniamo da un tour de force e stiamo continuando a lavorare al massimo nonostante le ondate di caldo che non aiutano il fisico degli atleti. – dichiara il mister Pasquale Ferrara – La Jonica è una squadra da temere, composta da ragazzi che vogliono farsi vedere e si presentano in Eccellenza per crescere e mostrarsi a formazioni che puntano a risultati più importanti. Sono felice dell’arrivo di Aldair perchè è un ragazzo che ha voglia di giocare e di dimostrare il proprio valore, lo abbiamo convinto a sposare il nostro progetto e lo ha fatto in pieno.”

Ecco l’elenco dei convocati per la gara di Domenica 29 Settembre, ore 15:30, contro la Jonica:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet.

Difensori: Cacciola, Denaro, Mallia, Mollica, Rallo, Rossi.

Centrocampisti: Incatasciato, Kondila, Maimone, Margaritini, Messina, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Belluso, Idoyaga, Success, Susino, Vitelli

