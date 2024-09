L’anziano ferito a Modica. E’ stato un tentato suicidio?

La polizia vuole vederci chiaro e sta interrogando alcune persone in merito all’episodio che ha visto vittima il 78enne modica, G.P. ferito con un colpo di pistola allo stomaco giovedì mattina in centro storico a Modica L’uomo ha subìto un delicato intervento di asportazione della milza, poichè il proiettile gli ha trapassato l’addome. E’ ricoverato in terapia intensiva al “Maggiore”, costantemente monitorato dai medici. Le sue condizioni sono sempre gravi, ma stazionarie. Un testimone oculare che avrebbe riferito di aver visto il 78enne parlare con una persona pochi minuti prima del ferimento all’addome. Proprio questa persona, tra gli altri, sarebbe stata sentita per alcune ore in Commissariato, assieme ad altri soggetti, per accertare, tra l’altro, se l’uomo potesse avere in qualche modo manifestato la presunta intenzione di farla finita, o, viceversa, se possa invece essere stato ferito da qualcuno.

Gli inquirenti ipotizzano un tentato suicidio, ma non escludono a priori l’altra pista di un misterioso soggetto che avrebbe, forse nell’ambito di un diverbio o di un tentativo di rapina, sparato al modicano con la sua pistola, regolarmente detenuta e che teneva nella tasca dei pantaloni, per poi dileguarsi. Nel punto esatto dove è stato trovato l’uomo ferito non ci sono telecamere di sorveglianza e pertanto il lavoro degli inquirenti si sta basando in primis sulle testimonianze, in attesa degli esiti dei rilievi. Non convincono del tutto le modalità di questo presunto tentativo di suicidio: perché l’uomo si è sparato a pochi metri da casa, e non all’interno dell’abitazione stessa, come sarebbe più plausibile? E perché spararsi all’addome, con il rischio di sbagliare il corpo mortale, come nei fatti è effettivamente accaduto? Interrogativi ai quali gli inquirenti stanno cercando di fornire al più presto delle risposte.

Salva