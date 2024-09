Ginnastica Aerobica: ai Mondiali di Pesaro anche Giulia Cappello della Motyka Modica

Felicità e trepidazione per i dirigenti e gli istruttori della Motyka Modica presenti alla “Vitrifrigo Arena” di Pesaro, dove sono in corso di svolgimento i campionati Mondiali di ginnastica Aerobica. Tra le “azzurre” che con il quarto posto ottenuto oggi pomeriggio si sono qualificate per la finale di domani mattina, infatti, c’è la modicana Giulia Cappello atleta di punta della Motyka Modica. L’allieva dell’istruttrice modicana Mariastella Vittorio, dunque, ha dato il suo contributo per portare il più in alto possibile il Tricolore. La Direttrice Tecnica di Sezione Luisa Righetti ha puntato anche sulla ginnasta modicana che sta sfruttando l’occasione per mettersi in mostra in una competizione a livello mondiale dove sono presenti 37 paesi e farà di tutto insieme alle sue compagne per tornare a casa con una medaglia al collo. Tra le più emozionate della spedizione modicana presente nelle città marchigiana è sicuramente Mariastella Vittorio che ha seguito tutto il percorso di crescita in questa disciplina di Giulia Cappello che, seguendo le direttive della sua istruttrice e con impegno e passione è riuscita a ottenere quello che fino a poche settimane fa sembrava solo un sogno. “Emozioni come queste – spiega Mariastella Vittorio – si vivono raramente e io grazie a Giulia sto avendo la fortuna di viverle. Per me è come se il tempo si fosse fermato e non ci sono parole per descrivere quello che sto provando in questi giorni”

