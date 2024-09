Verso Ragusa- Acireale, mister Erra: “Domani dobbiamo rifarci”

Domani tutto pronto per il match Ragusa- Acireale, che si terrà alle ore 15.00, presso lo stadio Aldo Campo, match valido come terza giornata di campionato, Serie D- Girone I.

Alla fine della rifinitura del sabato, mister Alessandro Erra ha così dichiarato:

“Settimana vissuta con impegno e grande determinazione, sappiamo che dobbiamo rifarci, specialmente dopo la sconfitta di Siracusa. Domani ci aspetta un buon banco di prova, la squadra ha dei valori importanti soprattutto nel reparto avanzato e i ragazzi si sono preparati bene.

Per quanto riguarda l’avversaria di domani, ovvero l’Acireale, è un’avversaria di tutto rispetto, ben allenata, una squadra che gioca un bel calcio, ha tanti giocatori offensivi e pericolosi, ma noi non possiamo guardare più di tanto agli altri, dobbiamo concentrarci su noi stessi perché vogliamo ottenere un risultato positivo davanti ai nostri tifosi.

Se ricevessi la domanda: “Quanta voglia c’è di fare gol?” risponderei che abbiamo necessità di sbloccarci soprattutto in casa. Abbiamo fatto un’ottima partita in casa contro il Città di Sant’Agata, peccato per il risultato finale. Domani abbiamo quest’altra opportunità con un’avversaria di valore e quindi sarà una partita avvincente.

Voglio rivolgere un messaggio ai nostri tifosi: sentiamo molto la loro vicinanza e ci fa piacere che questi ragazzi manifestino sempre la loro vicinanza nei nostri confronti, e per domani vogliamo dare loro una gioia e quindi li aspettiamo numerosi sugli spalti”.

Sul discorso convocati, il mister Erra sottolinea lo stato di salute della rosa a disposizione:

“Settimana di grande impegno, ma con la rosa un po’ dimezzata da diverse defezioni. Abbiamo purtroppo diversi infortunati, li valuteremo fino alla fine, per cercare di recuperare alcuni giocatori. Sfortunatamente abbiamo avuto delle defezioni importanti in settimana, ma domani sicuramente metteremo gli undici migliori.

