Una Serenata Sotto le Stelle: Il Late Summer Concert Incanta Pozzallo

Pozzallo si prepara ad accogliere un evento che promette di incantare i sensi. Domenica 29 settembre, alle ore 20:30, la suggestiva Piazza Municipio sarà lo scenario di un Late Summer Concert indimenticabile. Organizzato da Agimus – Ibla Classica International nell’ambito della prestigiosa Rassegna dei Grandi Eventi Marefestival, questo concerto è un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica. Protagonisti della serata saranno l’HJO Jazz Orchestra e la straordinaria voce di Elisa Guarella. Un connubio artistico che fonde l’energia travolgente dell’orchestra con la raffinatezza e la versatilità della cantante, promettendo un’esperienza musicale unica e coinvolgente. Elisa Guarella, voce di fama internazionale, ha incantato platee di tutto il mondo con la sua calda e potente voce.

La sua interpretazione, raffinata e appassionata, ha conquistato i cuori di milioni di ascoltatori. Insieme all’HJO Jazz Orchestra, darà vita a un concerto che si preannuncia come un vero e proprio viaggio musicale. Agimus – Ibla Classica International, da oltre settanta anni impegnata nella promozione della cultura musicale, è entusiasta di ospitare questo evento. “Siamo lieti di offrire alla comunità di Pozzallo un’opportunità unica per ascoltare musica di altissimo livello”, afferma Giuseppe Basile, presidente Agimus Ragusa “Crediamo fermamente nel potere della musica di unire le persone e di arricchire la vita di ciascuno” Il Late Summer Concert è più di un semplice concerto: è un’esperienza. Un’occasione per immergersi in un’atmosfera magica, lasciandosi cullare dalle note di un’orchestra di fama e dalla voce inconfondibile di una delle più grandi interpreti jazz del nostro tempo.

