Calcio. Real Siracusa-Vittoria solo con tifosi locali

In vista del vertice internazionale G7 sull’Agricoltura, che si terrà a Siracusa nei prossimi giorni, le autorità locali hanno emesso un’ordinanza per garantire la sicurezza pubblica durante l’evento. Tra le misure adottate, è stato disposto il divieto di trasferta per i tifosi del FC Vittoria e per tutti i residenti della provincia di Ragusa, in occasione della partita che si terrà presso Siracusa.

La decisione è stata presa in accordo con le forze dell’ordine e le autorità locali per prevenire eventuali disordini e garantire che le risorse di sicurezza siano completamente impegnate nella gestione del G7.

La partita Real Siracusa-Vittoria sarà comunque disputata regolarmente, ma in assenza di tifosi ospiti o di residenti della provincia di Ragusa. Le autorità locali invitano i tifosi a seguire l’evento attraverso i canali ufficiali e a rispettare le disposizioni imposte.

