Vigili del fuoco di Modica… Top! Riceviamo

Vigili del fuoco di Modica… Top!

Sempre puntuali e presenti, anche quando la richiesta di aiuto viene fatta per liberare un piccolo gattino nascosto all’ interno del motore

di un’auto.

Oggi intorno alle 14 30 uscendo da Franzies (a Modica ) ho notato il cofano di un’auto aperto ed un ragazzino che provava a recuperare un gattino infilato in mezzo agli ingranaggi dell’auto. La proprietaria della macchina nel frattempo aveva chiamato i “super” Vigili del fuoco ed era andata a comprare delle crocchette per provare a convincerlo ad uscire. In pochi minuti i Vigili del fuoco ,con tanto amore e professionalità, sono riusciti a liberarlo!

L ho portato con me ed ora il piccolo micetto è un po’ impaurito ma al sicuro in mezzo ad altri gattini..

Grazie ai nostri Vigili del fuoco che silenziosamente sono al fianco di tutti noi, sempre.

Maria P.

