I Ringraziamenti alla Polizia Locale dall’Assessore Cannizzaro

Nota di apprezzamento e ringraziamento dell’Assessore alle Politiche per la Difesa e Tutela degli Animali, Samuele Cannizzaro,alla Polizia Locale di Modica .

“Il rispetto per ogni essere vivente è un concetto che come amministrazione di Modica, difendiamo e portiamo avanti ogni giorno,scrive l’Assessore.Voglio complimentarmi e ringraziare il corpo della Polizia locale di Modica per avere dato un seguito importante alla nota vicenda del cane salvato dai vigili del fuoco in un balcone a Modica Alta dove viveva in condizioni assurde. La nostra Polizia locale, infatti, ha deferito all’Autorità Giudiziaria la proprietaria del cane, con l’accusa di maltrattamento di animali. Il nostro ringraziamento per l’azione portata a termine va al comandante Rosario Cannizzaro e ad ognuno dei suoi agenti che in questa come in altre circostanze, mostrano tutto il loro impegno perché quel concetto di ‘rispetto per gli animali’ non sia vuoto di significato ma invece, dimostri con i fatti la sua concretezza. Un ringraziamento che estendiamo, ai Vigili del fuoco e anche all’Ufficio Comunale Randagismo che ha segnalato alla Polizia locale la presenza del cane nel balcone, in stato di abbandono e senza acqua e all’immediata azione del Sostituto Procuratore della Repubblica, dottoressa Monica Monego, che ha immediatamente autorizzato il recupero dell’animale. Una storia triste di abbandono e mancanza di rispetto visto che i fatti hanno accertato come il cane da sei mesi vivesse in condizioni disumane in una porzione del balcone, in balia del freddo e del caldo”

