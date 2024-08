Modica: riapre il Museo delle Arti e dei Mestieri

È stato riaperto il MAM, Museo delle Arti e dei Mestieri, all’interno dell’ex Convento dei Carmelitani di Modica, in piazza Matteotti. Una collezione di arnesi e testimonianze d’epoca, creata da Carmelo Muriana che ripercorre la storia della nostra Città e della nostra Gente, delle sue origini contadine e non solo, ma anche dei mestieri e del vivere quotidiano nel nostro territorio e in Sicilia. L’emozione – ha dichiarato – Tino Antoci, assessore al Turismo, di rivivere attraverso testimonianze concrete di lavoro, la bellezza e il fascino del passato; un mondo quasi del tutto scomparso ma intriso di passione e dedizione. Un mondo da rivisitare, respirare e anche da tramandare alle nuove generazioni. Oggetti del passato, ricordi arricchiti dalla spiegazione di ogni pezzo per origine ed utilizzo, in ambienti che richiamano il secolo scorso e anche qualche decennio prima. L’incanto del passato che trasuda di storia e di vita”

