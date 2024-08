Lo scorso 7 Agosto, il Direttivo della Casa Don Puglisi di Modica ha intitolato il Laboratorio-biscottificio di Largo XI Febbraio, alla memoria di Lina Iemmolo, maestra pasticcera e testimone autentica di fede.

“Accogliamo questo segno come impegno a custodire la storia e come memoria grata del passaggio di Gesù nel nostro territorio per mezzo dei testimoni -dice Maurilio Assenza”.

