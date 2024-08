Incidente sulla Comiso-S.Croce. Minore in codice rosso

Grave incidente stradale sulla provinciale Comiso-Santa Croce, nei pressi dello svincolo per Vittoria. Un 16enne di Comiso a bordo di uno scooter, forse condotto da una , coetanea, è stato investito da un’auto che proveniva dal senso opposto. Dalle prime informazioni il ragazzo è arrivato in codice rosso al Ps di Vittoria: ha politraumi specie ad un braccio, fratturato in più punti. Veicoli posti sotto sequestro cautelativo. Rilievi della polizia di Stato. Sul posto le ambulanze del 118.

foto franco assenza

