Lettera al Procuratore della Repubblica, Francesco Puleio. Riceviamo

In questi giorni la V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato, all’unanimità, la nomina del Dott. Francesco Pulejo, a Procuratore della Repubblica di Ragusa. Nonostante la delibera ancora dovrà passare al vaglio del Plenum del CSM, per la Provincia di Ragusa, la sua venuta è propizievole per contribuire a risolvere, insieme al Prefetto, che come è noto, con pec prot. 0046516 del 17/07/2024 che si allega ha sollecita il Sindaco del Comune di Modica Dott.ssa Monisteri a procedere alle immediate assunzioni di agenti di polizia locale, facendo ricorso anche alle graduatorie di altri Comuni e chiedendo di fornire notizie utili in ordine alla possibilità di dar corso alle assunzioni e per soluzione della problematica della sicurezza nelle nostre comunità cittadine, dovuta ad un organico estremamente ridotto di agenti di polizia urbana.

Certamente la sua figura sarà un grande punto di riferimento istituzionale, per promuovere la legalità e la sicurezza dei cittadini nel nostro territorio, per la sua esperienza personale vissuta, in quanto protagonista dei più grandi processi antimafia dell’ultimo trentennio.

Spero presto che si possa avviare con il nuovo Procuratore un rapporto diretto di collaborazione, per risolvere nell’immediato al problema della polizia locale anche negli altri comuni della Provincia di Ragusa e auspico che possa proseguire il Suo impegno a tutela della legalità e della sicurezza in tempi dignitosi, così da assecondare le legittime aspettative di tutti i cittadini.

Tuttavia, il Suo contributo, potrà accrescere la consapevolezza civica, promuovere la cultura del rispetto della legalità e affermare i più elevati livelli di coesione sociale, convivenza civile e democratica, sensibilizzando tutti a essere determinati nel fare la propria parte, ognuno nel proprio ruolo. Soprattutto in questo periodo, la Provincia di Ragusa, ha necessariamente bisogno di un punto di riferimento solido per garantire un livello di sicurezza del territorio stabile, in termini di contrasto alla microcriminalità e il dott. Pulejo è un profondo conoscitore di criminalità organizzata.

Nonostante ciò, per raggiungere risultati che garantiscano la legalità e la sicurezza pubblica per cittadini e turisti, tema molto discusso in questo periodo, è necessario implementare più risorse umane, assumendo agenti di polizia locale in rispetto ai vincoli normativi.

Soprattutto nel nostro territorio ibleo, dove le nostre città sono tutte con vocazione turistica e comprendono frazioni di interesse rurale-paesaggistico e marittimo, con un flusso turistico e commerciale non di poco conto. In questo contesto, ci tengo a sottolineare che le assunzioni devono essere immediate, se si vogliono raggiungere ottimi livelli di sicurezza e di qualità della vita, visto i recentireati e episodi che stanno alterando la vita delle nostre comunità locali. Infatti, nella mia lettera al Prefetto, ho descritto diverse aggressioni, invitando a una riflessione complessiva sulla diffusa situazione di disagio collettivo e individuale, che richiede il massimo impegno per incrementare gli agenti di polizia locale, la cui attività è indispensabile nella vita della società moderna, nonché fondamentale per la qualità del ben vivere. Questo si può perseguire solo attraverso una presenza attiva sul territorio, ordinariamente garantita dalla polizia locale, che dovrebbe essere presente anche nel punto serale/notturno.

Infatti, la presenza della polizia locale è necessaria anche di sera, perché la movida è diventata un fenomeno di massa, estremo, ed è facile che degeneri, come è successo giorno 27 luglio 2024, proprio nel mio paese, che ha provocato paura per i presenti e sdegno da parte della comunità ispicese. Una rissa violenta, difficile da gestire dai presenti, che si è trasformata addirittura in una vera e propria guerriglia urbana, con feriti. Addirittura, il fatto si è verificato in prossimità dei tornanti della “Barriera” cioè nel cd. “Vignale di San Giovanni” al Parco Forza, zona archeologica che il Comune di Ragusa ha concesso a privati per una maggiore valorizzazione di questa area di notevole interesse archeologico, per la presenza di una “Necropoli della prima comunità cristiana di Hispicaefundus” risalente al III al V secolo d.C.

Inoltre dal video girato dai presenti, è possibile rendersi contodella situazione, dalla devastazione del sito, da accertare ancora sono i colpi d’arma da fuoco e l’uso improprio di armi deve allarmare, necessariamente bisogna porre questi problemi al vaglio delle autorità preposte alla sicurezza pubblica. Queste situazioni di disordine, non devono essere ne sottovalutate ne generalizzate, ma attenzionate perché c’è un’esigenza specifica di sicurezza in questo momento. Quindi ci deve essere più sinergia tra i Comuni e le autorità locali, ciò richiede coordinamento e collaborazione interistituzionale per rafforzare la sicurezza urbana. Nonostante gli episodi piuttosto significativi, il problema della sicurezza urbana non si risolve con la logica emergenziale, ma richiede un approccio strategico con cui definire piani assunzionali strutturati e coordinati tra più soggetti pubblici, per raggiungere risultati concreti, citta più sicure che vivono nella legalità.

Con i più deferenti ossequi,

Prof.ssa Giuseppina Campailla

(Giurista Costituzionalista- Università degli Studi di Catania).

Avv. Antonino Di Giacomo

(Referente per Modica dell’Unione Nazionale Consumatori)

