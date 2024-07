Ragusa. Presentato il progetto “Sicilia e Siracusa Mare per Tutti”

Gli assessori Elvira Adamo e Andrea Distefano, rispettivamente delegati alle Politiche social e alle Frazioni, insieme ai funzionari del Comune di Ragusa Silvana Digiacomo – Disability Manager – e Nello Veloce – Ufficio Accessibilità – hanno partecipato stamani, lunedì 29 agosto, alla presentazione del progetto “Sicilia e Siracusa Mare per Tutti”, promosso dall’Associazione “Sicilia Turismo per Tutti”.

Come ha spiegato la presidente dell’associazione Bernadette Lo Bianco, il progetto è un censimento di tutte le spiagge siciliane (sia pubbliche che private) che si distinguono per aver reso accessibile il mare alle persone con esigenze speciali.

L’iniziativa annovera fra i protagonisti principali l’ASP di Ragusa e il Comune di Ragusa per l’eccellenza nell’attuazione del progetto “Mare Senza Frontiere”.

La presentazione si è svolta alla Capitaneria di Porto di Siracusa e ha visto la partecipazione del dott. Di Salvo dell’Asp di Ragusa, della blogger sul turismo accessibile Marta Russo de “I pensieri di Marta”, e di molte Amministrazioni e Associazioni dei Comuni costieri censiti nel report.

