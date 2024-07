Bari. Pisana “Accademico ad Honorem”…di Giuseppe Nativo

Dalle Alpi svizzere alle piramidi passando per il Castello Normanno-Svevo di Sannicandro Bari in quel di Puglia. Può essere sintetizzato così l’itinerario culturale dello scrittore e poeta modicano Domenico Pisana (Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica). Nato a Modica nel 1958, è oggi una delle personalità più importanti del contesto culturale, sociale e giornalistico del panorama provinciale e regionale, oltre che uno dei protagonisti della scena poetica nazionale, così come attestato dai numerosi riconoscimenti ricevuti anche in ambito internazionale.

È di qualche giorno fa la notizia del conferimento del Titolo onorifico di Accademico ad Honorem dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari. Tale nomina, sarà solennemente assegnata durante il Cerimoniale di Premiazione della VIII edizione del Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea Lucius Annaeus Seneca che si terrà il prossimo 19 ottobre, presso il Castello Normanno-Svevo di Sannicandro Bari, alla presenza dell’Amministrazione comunale e di note personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’informazione.

Si tratta dell’ulteriore apprezzamento per il quotidiano impegno profuso da Pisana in ambito culturale, sociale e morale “per una letteratura d’umanità, una passione” – specifica Pisana – “che dalla mia Modica e dalla terra iblea si è esteso, specie in questi ultimi cinque anni della mia vita, a livello nazionale e internazionale, in particolare con l’associazione “Egitto ora” del Cairo, con la Fondazione Naji Naaman del Libano, e in Grecia con il Centro culturale di Zante “Dionysios Romas”.

Figura poliedrica, già docente di religione e attivatore di stimoli di riflessioni per migliaia di liceali, nella sua attività didattica, Pisana si è occupato anche di Etica professionale e di Morale fondamentale, oltre che di teologia con diversi volumi editi, tra gli altri, anche da Edizioni San Paolo e Sei. Collabora anche con la pagina social network di Rai Cultura-Letteratura.

Ma è la passione per la letteratura e la poesia ad aprirgli le porte della fama che varca anche i confini nazionali, come dimostrano le sue pubblicazione di poesia, critica letteraria e saggistica, le esperienze maturate in importanti Festival Internazionali (Bosnia, Turchia, Spagna, Matera, Zacinto in Grecia), le traduzioni di sue opere poetiche in inglese, francese, spagnolo, turco, rumeno, polacco, russo, macedone, albanese , serbo, arabo, e i diversi riconoscimenti internazionali, tra cui il premio “The Light of Galata” assegnato ad Istanbul “per il contributo alla pace e all’amicizia nel mondo”; il Premio internazionale “Dal Tirreno allo Jonio” ricevuto nel 2019 a Matera , anno in cui era Capitale europea della Cultura, e di recente il Premio “Romas Award of Outstanding Personality” per il suo costante contributo alla Poesia, nelle Lettere e alla Cultura, ricevuto a Zacinto in Grecia (2023); e ancora a febbraio 2024, a Ragusa, riconoscimento alla Cultura (su delibera del Libero Consorzio Comunale e Comune di Ragusa, su proposta dell’Associazione Culturale “Officina 90” e del Centro Studi “Feliciano Rossitto”) ed un ulteriore conferimento a Massagno (Svizzera) il prossimo 28 settembre.

“Questo riconoscimento del titolo di Accademico ad Honorem – afferma Pisana – lo dedico al Caffè Letterario Quasimodo, che a settembre entra nel ventennale dalla fondazione, e che in questi anni ha varcato la città di Modica e la terra iblea intraprendendo rapporti culturali a vari livelli”.

L’uomo Pisana è scrittore, poeta, critico letterario, giornalista, teologo. Quali di questi ruoli le è più congeniale?

“In oltre un trentennio ho sicuramente svolto un’attività in vari campi della cultura, ma ciò che maggiormente mi affascina e mi è più congeniale è la poesia. Perché la poesia è arte, è un portare una cosa dal non essere all’essere direbbe Quasimodo; l’arte, l’artistico è atto di genialità, è produrre, creare il bello, e la poesia, che deriva da poiein, è proprio una nuova creazione. Essa si situa nel contesto in cui si esprime come “dabar”, parola ebraica che indica una “creazione”, un disegno che si deve realizzare, indica una “nuova esistenza”, una “nuova umanità”. Con la poesia, insomma, tu apri uno “spazio di domanda”, uno spazio aperto, dove il lettore, come in un’agorà, può entrare e uscire, lasciarsi contaminare o rimanere indifferente”.

Nella lettera di comunicazione si afferma che la nomina è finalizzata a “dare prestigio e ulteriore impulso all’opera e alle finalità che l’Accademia si propone”. Una rilevante aspettativa!

“Riconoscimenti del genere non sono, almeno per me, medaglie da mettere al petto, ma stimolo ad un impegno che possa porre in essere una cultura e una letteratura intese non come mera conoscenza o erudizione, perché in tal caso si trasformerebbero inevitabilmente in un vero e proprio mestiere, in una sterile descrizione di costumi ed epoche storiche; ritengo invece – e prendo a prestito Carlo Bo – che la cultura, la letteratura e la poesia debbano essere, nel nostro tempo, in grado di recuperare, in continuità con l’umanesimo classico, i significati profondi della vita dell’uomo, atteso che nell’attuale civiltà consumistica, nella società dell’uomo oeconomicus, dell’homo faber e dell’homo ludens, poesia e letteratura offrono la possibilità di acquisire spirito critico, ampia apertura mentale e sensibilità estetica e scientifica.

La poesia e la letteratura sono spesse ritenute cose inutili, o di persone che guardano al passato; al contrario, sono un’urgente esigenza del nostro tempo perché le nuove tecnologie, i social media e il web, gli aspetti scientifici e tecnologici della società di oggi, sicuramente ricchi di valorialità e positività, stanno rischiando di far scivolare la società in una sorta di scientismo fine a se stesso, con il conseguente rischio di costruire tecnici robotizzati anziché persone e uomini capaci di senso critico e di riferirsi a significati e orizzonti umani e trascendenti più ricchi e consapevoli. L’attualità non è facilmente comprensibile senza un riferimento alle sue radici e alle sue ragioni storiche”.

Ha qualcosa di particolare che vorrebbe suggerire ai giovani?

Amate la poesia! Perché la poesia resiste al tempo sia a livello di fruizione che di produzione, e si mostra capace di entrare nel mistero delle cose, nel segreto del ‘malessere ontologico’ che si sta impadronendo di tutti noi; la poesia, al di là del suo valore, se ispirata da intenti onesti, sappiate che mira a guidare uomini e donne di questo nostro tempo alla scoperta della vera autenticità esistenziale. Sappiate che mi piacciono i ‘poeti-esteti’ che con i loro versi conservano la tradizione poetico-letteraria del passato o la reinterpretano, a loro modo, come atto di contemplazione e di godimento del bello, ma amo molto di più i ‘poeti–artisti’ che creano nuova bellezza, nuovo umanesimo perché, se un poeta è cercato e abitato dalla poesia, è sempre e fortemente ‘impegnato – direbbe M. McLuhan – a scrivere una minuziosa storia del futuro perché è la sola persona consapevole del presente’ ”.

Giuseppe Nativo

Salva