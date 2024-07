Agenzia delle entrate. Rottamazione, verso la proroga a settembre

Potrebbe slittare al 15 settembre il versamento della quinta rata della rottamazione quater. Infatti, proprio in queste ore il governo sta lavorando a un decreto correttivo su indicazione della Commissione bilancio del Senato che sollecitava una proroga, in considerazione della concomitanza con altre scadenze fiscali. La nuova scadenza dovrebbe essere quindi spostata al 15 settembre con la tolleranza, come sempre di 5 giorni che farebbe slittare il termine al 20 settembre 2024. Per mantenere i benefici della rottamazione, era necessario effettuare il versamento della quinta rata entro il 31 luglio 2024. Il pagamento si considerava tempestivo se effettuato entro il 5 agosto 2024. Con la paventata proroga del Decreto correttivo, i contribuenti avranno tempo fino al 15 settembre 2024, ma, grazie ai 5 giorni di tolleranza, il versamento viene considerato tempestivo se effettuato entro il 20 settembre 2024.

