Variante al Prg, giovedì un incontro pubblico al Comune di Santa Croce Camerina

E’ in programma giovedì 1 agosto, alle ore 18,00, nell’Aula consiliare del Comune di Santa Croce, un incontro pubblico per illustrare nel dettaglio la variante al Piano regolatore. “Sarà un momento volto a garantire la massima trasparenza e la conoscenza di uno strumento urbanistico fondamentale per la crescita e lo sviluppo della città. Come Amministrazione Comunale, riteniamo importante che vi sia la possibilità di comprendere appieno le modifiche proposte dall’Amministrazione allo strumento urbanistico – dice il sindaco Peppe Dimartino – Siamo consapevoli che la pianificazione urbanistica sia uno dei temi più importanti per il Comune e per la definizione dei percorsi di crescita futuri di tutta la comunità, e dunque intendiamo prevedere un ulteriore passaggio volto alla trasparenza e alla conoscenza dell’iter di questo atto amministrativo. Il Piano Regolatore, il cui percorso è stato avviato durante la scorsa amministrazione, è stato adeguato ai dettami di legge e alla visione che abbiamo per la città. Sono stati già effettuati i passaggi normativi necessari – compresi quelli relativi agli incontri pubblici con i portatori di interesse e alla raccolta delle osservazioni – ma riteniamo opportuno un ulteriore approfondimento pubblico”. L’atto passerà successivamente all’analisi del Consiglio Comunale e dopo la sua approvazione vi sarà la possibilità di formulare nuove osservazioni.

