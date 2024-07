Ritorna il “Premio Cristina Guastella”, il 4 agosto ai Giardini Iblei di Ragusa Ibla

Ragusa Ibla si prepara ad accogliere la nuova edizione, la dodicesima, del “Premio Cristina Guastella”, il rinomato concorso canoro che celebra talento e passione musicale. L’evento si terrà domenica 4 agosto alle ore 20.30 presso i suggestivi Giardini Iblei, un luogo incantato che farà da cornice alle esibizioni dei giovani talenti. La serata sarà condotta dal carismatico showman Ruggero Sardo, noto anche per la sua capacità di coinvolgere il pubblico. Quest’anno, il prestigioso ruolo di presidente di giuria sarà ricoperto dal maestro Valeriano Chiaravalle, un’icona nel panorama musicale italiano. Chiaravalle, nato a Milano, ha studiato pianoforte al Conservatorio G. Verdi di Milano e ha iniziato la sua carriera come Maestro sostituto per molti direttori d’orchestra di fama, tra cui Peppe Vessicchio e Renato Serio. Ha lavorato come arrangiatore e orchestratore per artisti del calibro di Tiziano Ferro, Fiorella Mannoia, Laura Pausini e Ermal Meta. La sua vasta esperienza include la direzione musicale di programmi televisivi di successo come “The Voice of Italy”, “Chi ride è fuori”, “Io Canto Generation” nonché la sua presenza come direttore d’orchestra al Festival di Sanremo dal 1999. Chiaravalle sarà affiancato da una giuria di esperti del settore, incaricata di valutare i 24 concorrenti suddivisi in tre categorie di età, dai 9 ai 22 anni. Questi giovani talenti, selezionati tramite un rigoroso processo di audizione, avranno l’opportunità di esibirsi e di mostrare le loro doti canore in un evento che promette di essere ricco di emozioni e sorprese. Il premio è un tributo alla giovane e talentuosa Cristina Guastella. Cristina era una brillante stella del coro “Mariele Ventre” di Ragusa, una giovane voce piena di speranza e passione, che purtroppo è stata strappata troppo presto dalla vita. La sua memoria vive in questo concorso, un evento creato con amore dalla sua famiglia per onorare il suo talento e il suo spirito indomito. Giovanna Guastella, zia di Cristina e direttrice artistica del premio, ha dedicato il suo cuore e la sua anima a questo progetto, trasformandolo ormai in un vero e proprio festival canoro, un’occasione per ispirare le nuove generazioni a seguire le proprie passioni. Il “Premio Cristina Guastella” gode del supporto del Comune di Ragusa e di numerosi sponsor che credono nel potere della musica come strumento di unione e crescita culturale.

