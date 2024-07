Marina di Modica. Sabbie di Sicilia vincono Pro Ragusa, nel maschile, e Unime Messina, nel femminile

Grande spettacolo di pubblico e in campo per la terza tappa del campionato regionale Serie B di beach soccer. Il circuito Sabbie di Sicilia, conclusosi ieri sera a Marina di Modica, registra ancora una volta un successo, dopo gli appuntamenti di Torre Faro e San Vito Lo Capo

Le aspettative, secondo le indicazione in fase organizzativa della Lnd Sicilia, guidata dal presidente Sandro Morgana, e da I Soci di Fabio Nicosia (che è anche consigliere della commissione nazionale Figc Lnd di beach soccer), segnano un altro tassello importante.

Dopo tre giorni di gare e di giocate spettacolari a spuntarla è stata la Pro Ragusa che in finale ha battuto l’Uniscuole Vittoria per 6 a 3. Terzo posto Per lo Scirocco Modica che nella finalina s’impone sul Villafranca per 6 a 4.

Nel femminile l’Unime Messina ha ragione per 2 a 1 della Virtus Marsala. Per la formazione messinese è la seconda vittoria di tappa dopo Torre Faro (Messina). Miglior giocatore Daniele Sabellini (Modica). Ornella Visalli bissa il successo di squadra dell’Unime, meritando il riconoscimento come miglior giocatrice. Alla premiazione sono intervenuti il sindaco di Modica, Maria Monisteri; l’on. Ignazio Abbate; il vice sindaco del comune di Modica, Giorgio Belluardo; il presidente del Consiglio Comunale di Modica, Maria Cristina Minardo; Gino Giacchi, delegato Lnd Ragusa; il delegato regionale del settore beach soccer, Mario Porretta.

I RISULTATI. I quarti di finale: Pro Ragusa-Cartia Plant 9-8 dopo i calci di rigori, Taormina-Uniscuole 3-5, Chiaramontani-Villafranca 2-4, Lido Scirocco-Beach Soccer 2-4, Lido Scirocco-Young Pozzallo 6-3. Semifinali: Lido Scirocco Modica-Pro Ragusa 1-4, Uniscuole Modica-Lido Scirocco Modica 4-3.

Finale 3° e 4° posto: Lido Scirocco Modica-Villafranca Bs 6-4. Finale 1° e 2° posto: Uniscuola-Pro Ragusa 3-6.

Nel femminile: Virtus Marsala-Scicli (vittoria a tavolino per mancata presentazione Scicli), Unime-Vittoria Fc 5-2. Finale femminile: Virtus Marsala-Unime 1-2

A MARINA DI RAGUSA IL MASTER. Prossimo appuntamento a Marina di Ragusa è fissato per il 10 e 11 agosto con il master finale che completerà il la prima edizione di Sabbie di Sicilia, nata per promuovere ulteriormente il beach soccer sulle spiagge siciliane. Missione compiuta.

Anche a Marina di Modica il successo è stato certificato dal pubblico, proprio come lo scorso anno quando si disputò in tappa unica la finale regionale con la formula dell’arena all’americana. Grande soddisfazione del Comune di Modica e dell’amministrazione comunale che ha fortemente voluto questi straordinari eventi sportivi che esplicano in modo impeccabile la sinergia tra lo sport e il turismo. Nel prossimo weekend sbarca sulla spiaggia iblea il beach volley. Lo spettacolo continua con i più forti beacher italiani. Dopo Cirò Marina a Marina di Modica sbarca la tappa del campionato italiano. Lo spettacolo continua.

Salva