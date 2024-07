Si è dimesso dall’AIA Alessandro Cicciarella

Si è dimesso dall’AIA (associazione italiana arbitri) l’associato Alessandro Cicciarella, dove ha ricoperto importanti ruoli come collaboratore, segretario, intrattenuto rapporti con le amministrazioni locali, Consigliere Revisori Sezione e stretto collaboratore per le designazioni del Presidente uscente AB Andrea Battaglia. La decisione di dimettersi è scaturita subito dopo l’insediamento del nuovo Presidente che in fase di elezione si era dichiarato il Presidente di tutti, ma, secondo Cicciarella, così non è stato. Lascio a malincuore – dichiara lo stesso Cicciarella – quei pochissimi associati che hanno creduto nel mio lavoro, anche se, dopo quanto fatto e ottenuto insieme, si sono girati dall’altra parte voltandomi le spalle. Nonostante ciò, i miei ricordi resteranno indelebili nel tempo. Grazie all’associazione AIA, ho avuto modo di fare tante conoscenze sia Regionali sia Nazionali, sono orgoglioso per quello che ho fatto. Il mio impegno finisce qui, non trovando più le condizioni per continuare. Lascio a malincuore, ma a testa alta sicuro di aver fatto bene alla sezione, che fino a ieri ha rappresentato la mia seconda famiglia.

