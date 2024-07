Ragusa. La terza edizione del “Summer sport fest” 2024

Giunta alla sua terza edizione, torna il Summer sport fest.

Quattro giorni di sport e divertimento tra conferme e novità. La nota degli organizzatori Andrea Manenti e Simone Diquattro.

“Siamo orgogliosi che il nostro progetto sportivo sia giunto alla terza edizione. Torniamo al Centro delle Sirene, che ringraziamo per averci accolto anche quest’anno. I tornei si svolgeranno dall’1 al 4 agosto in fascia pomeridiana e serale. Tante conferme ma anche delle belle novità. Insieme ai “classici” tornei di biliardino e ping pong che ogni anno riscuotono tanto successo, quest’anno abbiamo organizzato anche il torneo di Padel, uno degli sport più popolari del momento. Inoltre, accanto ai tornei delle varie discipline, come ogni anno organizzeremo un “extra-fest”: ci sarà, grazie a Decathlon, la possibilità di provare il Sup e il Kayak in un tratto di spiaggia che comunicheremo prossimamente; ci saranno anche altri momenti extra che vi sveleremo nei prossimi giorni.”

“Per partecipare ai nostri tornei- concludono-, sarà necessario compilare il form entro il 28 luglio (https://forms.gle/RVJDJaytvqzerRrW7). Si ringrazia l’assessorato allo sport, l’ufficio sport, Tonino Siciliano della UISP e tutti i nostri sponsor che ogni anno contribuiscono a realizzare questo partecipato evento”.

