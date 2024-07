Carenza polizia locale a Modica, lettera al Prefetto. Riceviamo

Lettera aperta indirizzata al Prefetto di Ragusa Dott. Giuseppe Ranieri, ai Sindaci dei Comuni, della Provincia di Ragusa, Alla Delegazione Sezionale dell’ Avv.to Antonino Di Giacomo dell’ UNC di Modica per sollecitare le assunzioni di agenti di polizia locale a tempo indeterminato, facendo ricorso alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi, approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le amministrazioni interessate.

Vostra Eccellenza,

La presente lettera, da me redatta in qualità di idonea al concorso di Istruttore di Vigilanza della Polizia Locale, nonché, nel ruolo di futuro agente di polizia locale, mi impone di richiamare alla sua attenzione, quanto sta accadendo nel territorio di Ragusa in questo periodo relativamente alla sicurezza e all’ordine pubblico.

Infatti, si verificano sempre con cadenza maggiore comportamenti e atti violenti, dovute a criminalità, immigrazione, crisi economiche, disoccupazione.

Tutti fattori che caratterizzano un clima d’incertezza, paura, di notevole inquietudine e disagio nella collettività di cui mi faccio interprete, esaminando la problematica a livello locale, in riferimento ai numerosi episodi di criminalità a danno dei nostri cittadini.

Soprattutto è un dato tanto preoccupante quanto reale, il rischio che si stiano formando organizzazioni radicate nel tessuto sociale del nostro territorio, sulla base del report fornito dalla DIA.

Quindi siamo difronte a un’autentica escalation di reati, che stanno minando la sicurezza della nostra provincia, in cui si susseguono aggressioni, pensiamo a Ispica dall’auto bruciata, alle lesioni personali addirittura con un machete (allegati). Nonché, a Modica per la festa del Santo Patrono 29 giugno 2024, davanti a me un ufficiale della polizia locale è stato aggredito a piazza Monumento dinnanzi al Comune, in un momento di onori da parte delle autorità pubbliche .

Ritengo sottolineare che non essendoci altri agenti della polizia locale, sono stata costretta a chiedere l’intervento di due giovani finanzieri e di alcuni agenti della polizia perché non si riusciva a frenare il comportamento aggressivo del soggetto .

Quello che doveva essere un momento di festa e svago, anche per i più piccoli, ha destato la preoccupazione dei genitori, un clima di paura che ha portato le persone ad andare via, nessuno è intervenuto a difesa di quella persona in difficoltà, anzi si sono mostrati omertosi e indifferenti. Se questo è il clima in cui stanno vivendo i Comuni della nostra Provincia, sulla base dei miei studi, le stime e i pronostici sono che nel prossimo triennio il quadro tenderà a peggiorare arrivando a dimensioni incontrollabili. Dunque è molto importante, Vostra Eccellenza, che il comportamento violento sia considerato e affrontato senza attenderne l’escalation e l’esplosione di reati di maggiore gravità rispetto a quelli considerati.

Sulla base di quanto esposto, questa incredibile escalation di reati, che potrebbe verificarsi, dovrebbe alzare l’attenzione sul tema della sicurezza nelle nostre comunità cittadine e che la causa principale è l’assoluta inadeguatezza dei Comuni per la ristrettezza di risorse umane ed economiche, da adibire allo svolgimento di compiti fondamentali quali garantire la legalità, a tutela del benessere complessivo dei cittadini. Purtroppo i comuni della provincia di Ragusa ed in particolare il Comune di Modica si trovano a dover fronteggiare drasticamente tali incombenze con un organico estremamente ridotto di agenti di polizia urbana, gli agenti attualmente in servizio sono notevolmente irrisori ed insufficienti per coprire tutte le necessità dei Comuni, mettendo a rischio la sicurezza e l’efficienza dei servizi. Questa carenza è un problema rilevante che richiede una risposta ed un intervento immediato nella provincia di Ragusa da Sua eccellenza Presieduta

Il Corpo di Polizia Locale è investito, per legge, di numerose funzioni, ma ha un ruolo importante e diverso dalle forze dell’ordine, perché sta sempre in mezzo alla gente tutto il giorno, svolge una funzione di controllo, tale da evitare il verificarsi di eventi criminosi. Una funzione preventiva, rispetto alle forze dell’ordine, che intervengono dopo che si è verificato l’evento. È proprio la vicinanza degli agenti di Polizia Locale, il motivo per cui la cittadinanza richiede sempre di più la presenza nel proprio territorio. La sicurezza pubblica è una priorità fondamentale, che va tutelata ed assicurata in ogni modo, nonostante le ristrettezze economiche dei Comuni, che in Sicilia molti si trovano in uno stato di pre- dissesto e in alcuni in dissesto finanziario ciò comportando il blocco delle assunzioni. Nonostante ciò, a Catania, il Governo nazionale, ha messo a disposizione delle risorse per far fronte alle oggettive carenze di personale di polizia locale, con il D.L. n.39/2024 (allegati) a seguito di un corretto e pregevole interesse sollecitato dal Sindaco Avv. Trantino e da tutta l’amministrazione comunale.

Alla stregua di quanto precedentemente esposto, Vostra Eccellenza, in quanto massimo responsabile dell’ordine pubblico del nostro territorio, chiedo e sollecito il Suo autorevole intervento, per arginare e contrastare il problema della sicurezza e di ordine pubblico, che sta interessando tutto il territorio della provincia di Ragusa ed in particolar modo il Comune di Modica, Scicli e Pozzallo.

Nonché ritengo opportuno, per risolvere il problema ed incrementare la sicurezza del territorio provinciale, che bisogna procedere alle immediate assunzioni a tempo indeterminato di agenti di polizia locale, facendo ricorso alle graduatorie concorsuali anche di altre amministrazioni.

Negli ultimi anni, infatti, si è verificata una significativa inversione di rotta nell’applicazione del principio del concorso pubblico, fino a rendere sostenibile che lo scorrimento delle graduatorie sia assunto come regola generale per le pubbliche amministrazioni, al fine di implementare le piante organiche dei Comuni. Una procedura semplice, snella e coerente con le politiche di contenimento delle assunzioni e delle spese di personale, un tema su cui ripetutamente è intervenuto il conditor legis (https://temi.camera.it/leg19DIL/post/efficacia-delle-graduatorie.html).

Appunto, il legislatore si sta lodevolmente prodigando, affinché le amministrazioni, prima di avviare nuovi concorsi, devono necessariamente attingere solo dalle graduatorie di pubblici concorsi vigenti, fino al loro esaurimento, approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le amministrazioni interessate. Nonché provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni, nel senso che le linee di programma di governo di ogni amministrazione devono indicare chiaramente l’obiettivo di avere una pianta organica completa, predisponendo il nuovo piano di fabbisogno di personale nel settore della Polizia Locale. Questo secondo me, è l’unico modo per dare subito risposte concrete ai bisogni e alle richieste di sicurezza della cittadinanza, perché tale situazione, tra l’altro, non è più sostenibile né da parte del personale di polizia locale, né dei cittadini.

Pertanto, Vostra Eccellenza, sarebbe proficuo un incontro urgente per l’avvio di un tavolo di concertazione, un confronto concreto in merito alla situazione di carenza di organico nella polizia locale del nostro territorio ed in relazione alle aspettative dei cittadini. Soprattutto coinvolgendo le rappresentanze del mondo politico e le parti sociali più desiderose di creare nuova occupazione giovanile, nonché contribuire a dare certezza per il futuro di tutti gli “impiegati in divisa” nella polizia locale.

Data l’importanza di tale questione, ritengo che un Suo diretto coinvolgimento potrebbe fare la differenza, perché la Sua esperienza e la capacità di mediazione sono valori aggiunti che, sono certa, contribuiranno positivamente portando a una soluzione del problema efficace e benefica per tutte le parti coinvolte.

Consapevole che il Suo ruolo comporta un notevole carico di responsabilità e dei numerosi impegni che gravano sulla Sua agenda, Le sarei profondamente grata se potesse dedicare attenzione a questa mia richiesta.

Con i più deferenti ossequi,

Prof.ssa Giuseppina Campailla

(Giurista Costituzionalista- Università degli Studi di Catania).

