Incendio in una palazzina di Vittoria. Evacuate le famiglie

Incendio oggi pomeriggio alle 16 in una palazzina di Vittoria. L’episodio è accaduto in via Cacciatori delle Alpi. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di una delle abitazioni. Sul posto i vigili del Fuoco, la polizia di Stato e la polizia locale.

Le famiglie che abitano al primo, secondo e terzo piano sono state fatte evacuare tramite scala esterna. Quella al quarto piano, dato che la scala in dotazione ai vigili del fuoco non riusciva a raggiungere l’appartamento, ha atteso l’arrivo di una squadra da Ragusa dotata di una scala in grado di raggiungere la giusta altezza. Impossibile, infatti, utilizzare la scala interna. Le fiamme, comunque, sono state domate.

