Muore un giovane all’ospedale Garibaldi e parte azione punitiva

CATANIA: Quasi un’azione punitiva che ha coinvolto una decina di persone che hanno fatto irruzione all’ospedale Garibaldi centro di Catania dopo avere saputo della morte “inaspettata” di un ventiduenne, ricoverato da circa una settimana nel reparto Rianimazione del nosocomio. Evidentemente, il gruppo non ha accettato la prematura morte dell’amico, e ha scatenato una vera e propria guerriglia, danneggiando buona parte del reparto e aggredendo una dottoressa che in quel momento era in servizio. Subito allertate le forze dell’ordine che sono prontamente intervenuti, rimanendo in zona fino a che l’allarme non è rientrato. Intanto, i militari hanno acquisito tutte le immagini del sistema di videosorveglianza dell’ospedale per cercare di identificare gli autori.

