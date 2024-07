Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio

Messina: Sfiorata una possibile tragedia a Messina, a causa di un’esplosione che si è verificata in una fabbrica di fuochi d’artificio. Sono dovuti intervenire diverse squadre dei vigili del fuoco, per riuscire a domare le fiamme. Un forte boato e una grande nube nera si è levata dalla fabbrica, che ha messo in allarme tutte le persone che si trovavano nei d’intorni. Sono rimasti ustionati i proprietari della fabbrica, due fratelli, e la mamma, adesso ricoverati in gravi condizioni al policlinico di Messina, con ustioni su gran parte della superficie del corpo. Dalle prime indagini, pare che le persone coinvolte, stavano lavorando all’interno di un piccolo bunker adibito alla miscelazione della polvere pirica quando un innesco ha probabilmente causato la deflagrazione.

Salva