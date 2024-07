A Modica 2500 persone per Sigfrido Ranucci

E’ andato in scena ieri sera, a Modica, uno speciale di Report su un giornalista che, a detta di politici, imprenditori, faccendieri viene considerato , per le sue inchieste, è un rompiscatole: un “certo” Sigfrido Ranucci.

Ieri sera oltre 2500 persone, sedute sulla scalinata del Duomo di S. Pietro, hanno assistito ad un “Report in diretta”. Il noto giornalista, autore e conduttore televisivo, intervistato da Salvatore Cannata, ha presentato il suo libro “La Scelta”, entusiasmando il pubblico con i racconti delle sue inchieste. Due ore di puro giornalismo d’inchiesta che ha “sputtanato” certi personaggi della vita politica italiana. Un grande successo come giornalista, ma anche momenti drammatici e di sconforto come uomo. Leggendo il suo libro si capirà il perché.

Il grosso e lungo applauso finale ha confermato la simpatia e la fiducia, del pubblico presente, per questo instancabile personaggio televisivo

foto e testo di Nino Sparacino

