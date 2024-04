Per San Giorgio: Uniti X il Rosso

L’Associazione Portatori di San Giorgio, in collaborazione con una concessionaria di moto ed il gruppo motociclistico “Le Curve della Contea”, ha organizzano un’interessante evento, “Uniti per il rosso” che si è tenuto domenica scorsa, 14 Aprile in Corso San Giorgio a Modica. “Uniti per il rosso”, lo slogan è stato scelto, quale comune denominatore del colore come armonia di visione tra le due associazioni accomunate dal “Rosso Ducati”, tinta storica del marchio di Borgo Panigale, e dal “Rosso” di San Giorgio, che da sempre incarna la passione e la devozione dei portatori del Santo Patrono. La manifestazione è stata l’occasione per sensibilizzare la comunità verso il tema della lotta all’emarginazione delle minoranze e alla violenza sulle donne, troppo spesso vittime di condotte violente. Il forte senso di appartenenza della comunità dei portatori di San Giorgio e la passione per le moto di tanti centauri modicani – hanno dichiarato gli organizzatori – è stato il tema trainante per un momento di attrazione verso la comunità, con il fine di coinvolgere più visitatori possibili. La manifestazione è stata presentata da Francesco Adamo del Gruppo RadioRtm.

