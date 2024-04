Serie A, le squadre siciliane che hanno giocato nel massimo campionato

Il calcio italiano è stato spesso predominato dalle grandi squadre del Nord, che negli anni hanno fatto incetta di vittorie, lasciando poche soddisfazioni alle realtà del Centro e del Sud. Juventus, Milan e Inter si sono contesi per decenni i vertici della Serie A e tuttora lo stanno facendo, con l’Inter che in questa stagione sta viaggiando spedita verso la conquista del ventesimo scudetto della sua storia.

Un risultato, questo, che quindi la porrebbe al secondo posto della classifica dei club più titolati d’Italia, davanti al Milan, fermo a 19, e appena dietro la Juventus che conta ben 36 scudetti.

Tuttavia, ciò non impedisce ai tifosi meridionali di sostenere le proprie squadre del cuore e questo a prescindere dai successi dei loro palmares. Il Sud Italia, del resto, è noto per la sua grande passione per il calcio, con alcune piazze che sono diventate famose in tutto il mondo anche solo per il calore delle loro tifoserie.

Quella del Napoli è sicuramente una di queste e negli anni ha stretto gemellaggi con anche gli ultras di alcune big d’Europa. L’anno scorso, poi, è stata protagonista di una cavalcata da sogno in Serie A, arrivando a vincere il terzo scudetto della propria storia a distanza di 33 anni dall’ultima volta. Questo è il successo più recente di una squadra del Sud, mentre quello precedente era quello della Roma, campione d’Italia nella stagione 2000/2001.

Nel mezzo, tanti bei campionati da parte dei club meridionali, con alcuni di questi che sono riusciti anche a qualificarsi per l’Europa. Uno, in particolare, arriva dalla Sicilia, una delle Regioni che più vive per la sua passione per il calcio.

Sicilia, terra di calcio

Quando si parla di Sicilia a molti verranno subito in mente le immagini del mare e delle bellezze artistiche e culturali e, perché no, anche delle varie prelibatezze locali offerte dalla Regione. D’altronde, l’isola ha molto da offrire dal punto di vista turistico e gastronomico, ma per chi invece è appassionato di calcio, allora il pensiero non può che andare alla squadre che di volta in volta si sono contraddistinte in Serie A, talvolta stupendo anche addetti ai lavori ed esperti come quelli di Betway Sports e bookmakers similari.

Oggi, invece, il discorso è completamente diverso, con nessuna siciliana che da tempo non raggiunge il massimo campionato. Ma se oggi il calcio della Regione insulare non è rappresentato nella categoria, è importante ricordare il contributo che le sue squadre hanno dato al massimo campionato italiano nel corso degli anni.

Il Palermo, ad esempio, ha vissuto i momenti migliori della sua storia negli anni Duemila con l’arrivo di Maurizio Zamparini alla guida della società. Durante questo periodo, la squadra rosanero ha ottenuto risultati quasi impensabili per una realtà che non era mai stata abituata a ottenere determinati risultati. Nell’anno del ritorno in A, con Guidolin in panchina, ha subito centrato la qualificazione in Coppa Uefa. Un obiettivo, questo, raggiunto anche nelle due stagioni successive. Il suo miglior piazzamento è stato il quinto posto ottenuto nella stagione 2009/2010, mentre l’anno dopo ha disputato la terza finale di Coppa Italia della sua storia. Il presidente Zamparini ha giocato un ruolo fondamentale nel portare in Italia talenti come Dybala, Cavani, Kjaer e altri che hanno poi lasciato un segno indelebile nel calcio non solo italiano, ma mondiale. L’argentino, non a caso, ha poi vinto diversi trofei con la maglia della Juventus da protagonista e, nel 2022, è diventato anche campione del mondo con l’Argentina.

Un’altra squadra siciliana che ha caratterizzato la Serie A degli anni Duemila è stato il Messina, che è riuscita a lasciare il segno nonostante le sue poche presenze nel massimo campionato. Il settimo posto ottenuto nella stagione 2004/2005 rappresenta il momento più alto per il club siciliano, contribuendo a ravvivare la passione per il calcio nell’isola e a far emergere talenti come Marco Storari, Salvatore Aronica, Alessandro Parisi e Riccardo Zampagna.

Infine, troviamo il Catania, che soltanto da poco sta cercando di tornare ad essere una delle migliori squadre della Sicilia grazie alla nuova proprietà targata Ross Pelligra. Tifosi e appassionati si ricorderanno infatti delle belle stagioni disputate dal club etneo che è riuscito a distinguersi in Serie A soprattutto negli anni Duemila. L’ottavo posto, centrato per ben quattro volte nelle sue 17 apparizioni nella massima serie, è il miglior risultato mai raggiunto dai rossoblù, mentre in Coppa Italia è riuscita ad arrivare a giocarsi una storica semifinale nella stagione 2007/2008, anche grazie all’apporto di giocatori importanti come Albano Bizzarri, Lorenzo Stovini, Juan Manuel Vargas e Giuseppe Mascara.

