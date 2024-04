Caltanissetta, presentato nuovo dirigente della Squadra Mobile

Il Questore della provincia di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, nel corso di una conferenza ha presentato alla stampa il nuovo dirigente della Squadra Mobile, Vice Questore della Polizia di Stato dr Rosario Scalisi. Il dr Scalisi ha sostituito il Vice Questore dr Corrado Antonino Ciavola, trasferito alla Questura di Catania, dopo quasi tre anni di permanenza a Caltanissetta.

“Ho conosciuto il dr Scalisi qualche anno fa a Siracusa, quando entrambi eravamo in forza in quella Questura e sono stata contenta di avergli dato il benvenuto qualche giorno fa a Caltanissetta. – ha detto il Questore – Il dr Scalisi è un funzionario preparato e motivato, ha maturato diverse esperienze professionali e sono sicura che si troverà bene nella nostra Questura”.

“A Caltanissetta ho trovato un clima collaborativo – ha detto il dr Scalisi – sia tra funzionari sia alla Squadra Mobile. Continuerò nell’attività operativa nel solco dei miei predecessori. L’obiettivo è quello di continuare a infliggere colpi alla criminalità organizzata e di tipo comune. I rapporti con la stampa saranno improntati sulla massima disponibilità, nel rispetto delle direttive della Procura della Repubblica Distrettuale di Caltanissetta, della Procura della Repubblica di Gela e della Procura della Repubblica per i minorenni. Caltanissetta è una città che mi sembra pulita e ordinata, ha un bel centro storico che potrebbe essere valorizzato. Credo che mi troverò bene in città”.

Il Vice Questore Scalisi, che fino al mese di marzo ha diretto la S.I.S.C.O. di Brescia, è messinese, ha 45 anni, è laureato in giurisprudenza e ha conseguito un dottorato di ricerca in Diritto europeo presso l’Università di Messina, è abilitato alla professione di avvocato ed è entrato in Polizia nel 2008. Dopo la frequenza del 99° corso di formazione per Funzionari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Roma, ha svolto servizio alla Questura di Vercelli ricoprendo gli incarichi di Capo di Gabinetto e dirigente della Squadra Mobile. Nel 2014 è stato trasferito alla Questura di Siracusa dove ha diretto la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile, coordinando importanti indagini contro la mafia. Nel 2021 è stato trasferito alla Questura di Brescia ed è stato nominato Funzionario addetto alla Squadra Mobile e Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine”. Successivamente ha assunto la dirigenza della locale S.I.S.C.O.

