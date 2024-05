Toti ai domiciliari: sta alla magistratura fornire prove concrete della sua colpevolezza…l’opinione di Rita Faletti

La procura di Firenze mette nel mirino la fondazione di Renzi, Open, attiva tra il 2012 e il 2018, secondo la teoria che nasconde un giro di malaffare, senza avere alcuna prova. Renzi fa ricorso e la Consulta gli dà ragione: i pm fiorentini non potevano usare le chat senza chiedere l’autorizzazione del Senato. All’inizio del 2021, la procura di Genova punta l’attenzione sulla fondazione Change, che raccoglie fondi per l’attività politica di Giovanni Toti, presidente della Liguria. Dal primo di settembre dello stesso anno, 3 anni e 8 mesi a oggi, iniziano le intercettazioni, 27240 ore, e i pm genovesi decidono, una settimana fa, di dare i domiciliari a Toti, con l’accusa di corruzione, sulla base di ipotesi. Da quando il caso è scoppiato, ogni giorno si arricchisce di nuovi elementi e si ingarbuglia al punto che ti domandi se quattro anni di intercettazioni non siano stati sufficienti a definire con chiarezza i contorni del cosiddetto “sistema Toti”. La logica suggerisce che le accuse sino state costruite sulla sabbia delle bellissime spiagge liguri. Il presidente della Liguria sarebbe al centro di un sistema corruttivo in cui sono coinvolti il gruppo dirigente e alcuni imprenditori, tra cui il noto Spinelli. Si parla di denaro: Toti avrebbe ricevuto da Spinelli 74 mila euro in chiaro, in 3 anni, all’incirca 25 mila euro l’anno. Spinelli dichiara che di denari ne ha distribuiti a tutti i partiti, compreso il Pd “mi ha chiesto 20 mila euro, io glieli ho dati e non ho saputo più niente”. Emerge l’immagine di un imprenditore che allenta con generosità i cordoni della borsa senza fare differenze “Noi siamo imprenditori, non ci occupiamo di politica”, e poi, tutto è stato fatturato e contabilizzato. Nella confusione delle notizie e del rumore mediatico che si nutre soprattutto di captazioni telefoniche da cui si capisce poco o nulla, lo scopo è proprio quello di dare colore e consistenza a frasi irrilevanti ai fini penali, ma che creano l’impressione di un clima torbido e malsano, perfetto per la cultura giustizialista sviluppatasi sull’ipotesi di mafia, di cui sono portabandiera i soliti seguaci del principio di presunzione di colpevolezza, opportunisticamente abbracciato a un mese dalle Europee. Il capo dei Cinque stelle si precipita a Genova per ripetere il mantra delle dimissioni “è in tempo per darle”, accolto da qualche fischio che si alza da un gruppo striminzito di persone. Si ricordano la voragine causata nelle casse dello Stato dal 110 per cento a favore dei ricchi, lui avvocato del popolo. Ma Conte non è solo: una folta schiera di piddini ha espresso sdegno per bocca di Schlein: “Toti si deve dimettere subito. Questo è un inaudito quadro di corruzione”. Esempio di enfiagione retorica a cui la segretaria è affezionata. Il tambureggiamento domina tutti i programmi televisivi, in tutte le fasce orarie, in un incessante lavaggio del cervello che accalappia il popolo degli arrabbiati e li risucchia nel pericoloso circo mediatico giudiziario. Qualcuno si è chiesto come mai intercettazioni durate 4 anni, non abbiano convinto i magistrati ad arrestare molto prima un corruttore senza scrupoli, impedendogli di fare quello che voleva? Se un tale è pericoloso e hai le prove per inchiodarlo, lo arresti. Aspettare 20 giorni a ridosso delle elezioni qualche sospetto lo genera. La verità sta forse da un’altra parte. Il lungo lavoro volto a dimostrare la colpevolezza di Toti non ha approdato a nulla, le prove non ci sono, c’era solo un nome, quello del presidente della Liguria, che dava fastidio. Serviva costruire un teorema accusatorio che lo costringesse a dimettersi. Le intercettazioni sono il cavallo di battaglia, basta presentarle in modo da farle apparire indizi di colpevolezza. Peccato che senza prove concrete il castello di carta non stia in piedi. Il primo settembre 2021, giorno in cui, stranamente, le intercettazioni iniziano, Toti si reca da Spinelli, sul suo yacht, per accettare, secondo i pm, la promessa di un finanziamento in previsione delle amministrative. I magistrati sapevano dell’incontro, preludio di un comportamento illegale? Può darsi. Chi li aveva avvertiti? Il Trojan? Si è nel campo delle ipotesi ma i media sottolineano un dettaglio: i cellulari dei due vengono lasciati fuori. Un gesto che Piercamillo Davigo, il magistrato più famoso d’Italia, non disdegna quando lascia il suo nell’ufficio del capo del Csm prima di andare a parlare con lui nel parcheggio. E’ semplice cautela. In certe situazioni, però, viene furbamente presentato come il segnale di qualcosa di losco, utile a costruire un clima di ambiguità. Le intercettazioni stesse, autorizzate secondo il codice di procedura penale solo in presenza di “gravi indizi di reato”, non hanno in alcun modo “consentito ulteriori riscontri all’ipotesi corruttiva ipotizzata a carico di Toti”, per ammissione stessa dei pm genovesi, ma hanno permesso di raccogliere una valanga di conversazioni tra il governatore e altri imprenditori. Ne deriva che, per assenza di gravi indizi di reato, le captazioni potrebbero essere dichiarate inutilizzabili a cascata dal gup. Non c’è da stupirsi se il caso Toti non è isolato, bensì, in ordine di tempo, l’ultimo di una serie di procedure durate anni e finite nel nulla, perché “il fatto non sussiste”. Politici, amministratori, imprenditori, aziende (Eni) banche (MpS) e la trattativa Stato-mafia, 10 anni di processi senza indizi con assoluzione di tutti. Nondimeno, il vaso non è mai colmo per il moralismo giustizialista che ha trasformato questo paese. E infine, un presidente di regione che in un anno ha ricostruito il Ponte Morandi, oggi Ponte Genova San Giorgio, con leggi speciali, che altrimenti sarebbe un tragico moncherino, che ha un porto da rifare con l’intenzione di renderlo di nuovo tra i più importanti del Mediterraneo, il tunnel subportuale sottomarino più grande d’Europa, una diga per cambiare il volto persino al mare, va fermato senza che esistano prove concrete di un reato? Si vuole bloccare chi vuole sbloccare una regione? Si preferisce che siano i cinesi ad occuparsi dello sviluppo di un porto, una regione, dello sviluppo del turismo, della crescita a favore di tutti i liguri? Qual è lo scopo di costringere Toti alle dimissioni? Carte perfette o paese in declino, senza fabbriche e meno navi? La “Genova stuprata impunemente” è la retorica di chi dovrebbe occuparsi di scrivere libri per quelli che la pensano come lui, lasciando a chi ha dimostrato di saper fare la possibilità di fare. Temo che gli attacchi a Toti da parte delle opposizioni e la fuga da Toti da parte di alcuni della maggioranza siano la prova che l’Italia ama la mediocrità dei molti e non sopporta il successo dei pochi, decretando così il proprio declino. E infine, fa un po’ sorridere pensare che un presidente di regione, che se non fosse stato per lui, non ci sarebbe neanche la Gronda, si lasci corrompere per meno di 25 mila euro l’anno. Chi lo pensa ragiona da perdente e fallito e mi pare che Toti non sia né questo né quello.

