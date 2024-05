Ciclismo, domani la partenza dei ciclisti modicani

È tutto pronto per l’avventura dei ciclisti Saverio Bonomo, Francesco Cappello, Peppe Fede, Gaetano Lasagna, Giuseppe Pluchino e Giorgio Ruta. Domani, giovedì 16 maggio, alle 19.15, i bikers partiranno dal Piazzale Bruno alla volta di Cesenatico per prendere parte alla 53 edizione della Nove Colli, la gara internazionale con ciclisti provenienti da tutto il mondo che si svolgerà domenica.

Insieme ai più grandi anche una piccola mascotte, Anthony Fede che sabato 18 maggio prenderà parte alla Mini Nove Colli, una pedalata per ragazzi da 7 a 14 anni, con un percorso predisposto nel nuovo ciclodromo di Villamarina.

“Come ogni anno, ci siamo allenati molto e speriamo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati – dicono gli interessati”.

L’avventura dei ciclisti non si fermerà alla partecipazione alla Nove Colli: dopo la gara, infatti, quattro di loro raggiungeranno la Lombardia con l’ambizioso progetto di scalare in bici i passi di montagna più importanti della zona. Dopo aver ‘circumnavigato’ tutta la Sicilia, aver raggiunto Roma lo scorso anno e aver attraversato l’Italia da Cesenatico a Modica, tutto in bici, quest’anno ci riprovano e puntano al Nord.