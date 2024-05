Acque agitate al porto di Pozzallo. Danni ai pontili

Acque agitate all’interno del porto. E non solo dal punto di vista politico. Stamani, una mareggiata ha parzialmente danneggiato i pontili galleggianti di un’azienda che opera all’interno del porticciolo. La mareggiata, fortunatamente, non ha inabissato le poche imbarcazioni che erano presenti in loco. Il fenomeno ha incuriosito diversi soggetti, i quali, telefonino alla mano, hanno ripreso le fasi della mareggiata, postandole sui vari social.

E se la mareggiata non ha fatto dormire sonni tranquilli ai diportisti, la sabbia presente all’interno del porticciolo suscita incubi orrendi e ricorrenti. Da diversi mesi, difatti, la sabbia ha ostruito una buona parte dell’imboccatura, suscitando le ire dei pescatori, i quali ancora attendono una soluzione all’annoso problema. Ogni anno sempre la stessa storia, ogni anno sempre la stessa soluzione. C’è un finanziamento di 150 mila euro per risolvere la questione ma un contenzioso fra due imprese pare blocchi tutto. In attesa che l’ira dei pescatori sfoci in qualcosa di più terribile. ‎<Questo messaggio è stato modificato>

