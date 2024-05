In arrivo i contributi regionali per le consulte femminili e giovanili

I Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria sono tra i comuni siciliani beneficiari dei contributi per aiutare l’attività delle consulte femminili e giovanili. Per Giarratana, Modica e Ragusa il contributo è stato doppio perché in questi territori sono presenti entrambe le tipologie. Ad annunciare questa lieta notizia per la provincia iblea è l’Onorevole Ignazio Abbate, fautore a più riprese della partecipazione dei giovani alla vita politica attiva come dimostra la recente approvazione della legge sull’istituzione dei Consigli Comunali dei Ragazzi, fortemente voluta dal parlamentare della DC: “Continuiamo nella nostra missione di avvicinare sempre di più le generazioni del futuro alla vita attiva della società civile. Ieri con l’istituzione dei Consigli dei Ragazzi oggi con i contributi destinati alle consulte con particolare riguardo a quelle femminili che in Sicilia rappresentano ancora un numero esiguo (15/104) ma che comunque sono in crescita rispetto al passato. Le consulte rappresentano un punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche giovanili, come la scuola, l’università, il mondo del lavoro, la cultura, lo sport, il tempo libero e le politiche sociali. Mi complimento con i tre comuni iblei in cui sono presenti entrambe, giovanile e femminile, e mi auguro che essi siano da esempio anche per le altre città affinchè l’anno prossimo potremo “premiare” un numero sempre maggiore di Enti Locali per la doppia presenza”.

Salva