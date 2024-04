Anno scolastico 2024/25 in Sicilia si parte il 12 settembre

La Regione Siciliana ha già pubblicato le date di inizio e fine dell’anno scolastico 2024/2025, che durerà 207 giorni. La campanella, nel primo giorno di scuola suonerà il 12 settembre, l’ultima il 7 giugno 2025. Nelle scuole dell’infanzia, le attività educative si concluderanno il 28 giugno 2025. Per quanto riguarda le festività nazionali, le scuole resteranno chiuse

– 1° novembre 2024: Ognissanti;

– 8 dicembre 2024: Immacolata Concezione;

– 25 dicembre 2024: Natale;

– 26 dicembre 2024: Santo Stefano;

– 1° gennaio 2025: Primo dell’anno;

– 6 gennaio 2025: Epifania;

– 20 aprile 2025: Pasqua;

– 21 aprile 2025: Lunedì dell’Angelo;

– 25 aprile 2025: Festa della Liberazione;

– 1° maggio 2025: Festa del Lavoro;

– 2 giugno 2025: Festa della Repubblica.

Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre 2024 al 07 gennaio 2025; Quelle di Pasqua dal 17 aprile 2025 al 22 aprile 2025. Invece, il 15 maggio, festa dell’Autonomia Siciliana, sarà previsto lo stop alle lezioni perché questa giornata deve essere dedicata a specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto della Regione Siciliana e per l’approfondimento di problematiche connesse all’ autonomia, alla storia e all’identità regionale.

Salva