Modica. Auto non si ferma all’alt della polizia. Guidava minore

Inseguimento in auto per le stradine di Modica Alta tra la polizia e un 17enne che si era messo al volante dell’auto del padre ovviamente senza aver mai conseguito la patente. Il giovane era incappato in un posto di controllo ma, anziché fermarsi all’alt degli agenti, ha pigiato sull’acceleratore, con la pattuglia che si è subito messa all’inseguimento, bloccando l’auto subito dopo nei pressi di corso Regina Margherita. Dai controlli effettuati è emerso, come accennato, che il giovane era scappato in quanto senza patente di guida. Con lui c’era una seconda persona che ha fatto perdere le sue tracce( probabilmente anche questi minorenne) Per il conducente scattata la denuncia alla Procura per i Minori di Catania per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, mentre il padre, cui il minorenne è stato riaffidato, è stato denunciato per incauta custodia. Alle denunce penali sono state consequenziali le sanzioni per le inosservanze del codice stradale. L’inseguimento tra le strade di Modica Alta a sirene spiegate della polizia aveva creato una certa curiosità tra la gente della popolosa zona, oltre alla comprensibile apprensione, anche perché il giovane ha rischiato più volte di mettere sotto qualcuno o di danneggiare altri mezzi in sosta.

