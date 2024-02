A Pozzallo incontro presso il Circolo Fratelli d’Italia

Incontro partecipato quello di ieri a Pozzallo al Circolo Fratelli d’Italia. Ancora una volta la presenza sul territorio del partito si fa sentire grazie anche alla partecipazione del Senatore Salvo Sallemi e dell’Onorevole Giorgio Assenza. Si è discusso sulla situazione attuale politica a Pozzallo e sono state trattate diverse problematiche del paese marinaro. E’ stato evidenziato il disagio attuale sul tema della chiusura della Circonvallazione di Pozzallo, che sta creando non pochi danni alla città, sia a livello logistico che di “responsabilità” amministrativa,

vista la lamentela del Sindaco, secondo il quale tutto devono fare gli altri e nulla l’Amministrazione in carica. A tal proposito FDI ha chiesto un incontro con l’Assessore delle infrastrutture e della mobilità regionale Aricò per avere delucidazioni in merito ai presunti ritardi di cui il sindaco Ammatuna si rende protagonista senza alcun contraddittorio, lanciando accuse e proclami a destra ed a manca per una situazione che certamente è figlia di precedenti amministrazioni regionali. Altro punto di discussione è stato quello della denunciata mancanza di medici presso il PTE di Pozzallo: problematica purtroppo non nuova per i cittadini ma esposta dal Sindaco solamente adesso, casualmente dopo la nomina del Commissario Straordinario dell’Asp di Ragusa, non ben accolto da Ammatuna, visti i numerosi attacchi delle ultime settimane.

“Abbiamo chiesto immediatamente un incontro con il dott. Giuseppe Drago per avere chiarimenti e sollecitare la questione” dice Luca Susino, coordinatore di FDI POZZALLO “Una problematica che purtroppo si ripete da anni, ma venuta a galla solo adesso”. Il circolo FDI POZZALLO pone un’ultima questione all’attuale Amministrazione pozzallese in merito all’attuale situazione politica a Pozzallo, visto che esponenti importanti dell’amministrazione sono vicini o transitati tra le fila della DC cuffariana. Il sindaco nei suoi monologhi non ne fa cenno come se la compagine amministrativa marciasse in piena sintonia e unità, mentre invece si registra la fuga di quanti aspirano alla successione di Ammatuna. FDI intende sottolineare alla città di Pozzallo che

sono in atto giochetti politici, che nulla hanno a che vedere con gli interessi del paese, che sta vivendo una situazione totale di desertificazione di iniziative, con il declino di tutto quanto costruito a fatica nel passato. Servizi sociali inottemperanti o ridotti all’osso; asilo nido chiuso; scuole in declino a cominciare dal Nautico e perdita della presidenza del glorioso istituto che consente ai pozzallesi di lavorare a bordo delle navi della marina mercantile; lavori di Palazzo Musso stoppati; da mesi; chiusura senza alcuna valida motivazione del Centro per l’impiego; cantiere scuola Raganzino fermo; lavori sulla strada Largo dei Vespri Siciliani di recente chiusi con notevoli disagi ai commercianti del luogo e alla viabilità cittadina; piscina chiusa e tentaivo di affidamento a privati; porto regalato alle maestranze di Augusta. FDI POZZALLO chiede trasparenza e chiarezza all’amministrazione in nome e per conto di tutta la

comunità. Non si può amministrare un paese buttando fumo negli occhi alla popolazione. Pozzallo necessita di concretezza e progettualità soprattutto (visti i numerosi fondi del PNRR persi) e una gestione amministrativa equa e non personalizzata nell’interesse di tutto il paese

